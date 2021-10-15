藝人王思佳與老公Joe結婚5年，8月順利生下女兒「小王美」，經常在網路上曬出一家三口幸福畫面，女兒的浮誇彌月禮盒更是令人印象深刻，不但送了88萬的名牌小包包，還訂製粉紅色星空彌月酒，日前她更公開女兒的豪華嬰兒房，並透露這價值約50萬元新台幣。

王思佳日前在「王思佳的王美頻道Beauty Wang」YouTube頻道發布新影片，開箱愛女的嬰兒房，她透露原本這間房間是客房，懷孕後就改造成女兒的房間，她不僅準備了彩虹嬰兒床，周遭還掛著白紗，一旁的雙人床和天花板上的吊燈也都是彩虹系列，就連窗簾都是充滿少女心的粉紅色，整體風格超夢幻。

小王美的衣櫃已經被衣服和一堆名牌嬰兒用品塞爆。(圖/翻攝自王思佳YouTube)

最浮誇的是女兒的大衣櫃已經被完全塞滿，每一格抽屜都放滿了嬰兒用品，這些配件都會搭配女兒的當日穿搭，小小年紀就頗有網美架式，王思佳透露這些嬰兒服裝從幾千元到上幾萬元都有，因為她認為給嬰兒用的東西，材質要用比較好的，而且孩子的每個成長瞬間都很珍貴。

王思佳開箱愛女50萬夢幻嬰兒房 網見衣櫃被名牌塞爆全傻眼

她也坦言這間房間的價值有高達50萬，可以說是將滿滿的愛都灌注給女兒，影片曝光後也受到網友熱議，紛紛直呼：「期待之後的小王美穿搭特輯」、「之後小王美長大穿不下可以二手拍嗎」、、「看了這麼多影片，最佩服的不是財力，是整理的技術跟記憶力」、「小王美好幸福」。