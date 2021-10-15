安普賢（左）和韓韶禧在劇中有多場武打戲。（Netflix提供）

因韓劇《夫婦的世界》獲封「最美小三」的韓韶禧在新劇《以吾之名》中為找出殺父仇人，化身女打仔，幾乎每集都有激烈的動作戲，近日她與同劇演員安普賢、朴熹洵接受台媒越洋視訊訪問時，坦言「要用身體表達出情感的場景比較多，體力上是有點累」，並透露開拍前3個月就每周一到五到武術學校報到，每天訓練6小時以上。

韓韶禧回想起當時訓練的過程，曾有嚴重肢體障礙的她苦笑透露「第1天被操到不行」，也分享「從我家到武術學校坐車要50分鐘，如果沒有特別的事，除了週末以外都有去上課，通常是從中午開始到下午6點，有需要的話就會到晚上很晚，需要討論劇本或是在要拍攝重要的武打動作之前，我記得像這樣的時候是會練習到很晚」，最後更驕傲喊：「我還有拿到結業證書喔！」也改變了她的生活模式，「拍攝結束後也一直在運動，這輩子都沒運動過的我，雖然為時有點晚，但現在有在運動，我也領悟到了健康真的是很重要」。

畢業自體育學校的安普賢在劇中飾演韓韶禧的警察搭檔，這些武打戲對他來說也相當不容易，「因為不是我自己1個人打，是要跟對方搭配後才能完成，2個人一起打要比單打獨鬥來得更不容易，我雖然運動很久，也是做和這類似的打鬥的運動，但是覺得武打是不同類型的動作，也讓我學到了很多」，接著提到因為自己長久以來是拳擊選手，「導演想說可以突顯這個特長，所以與其來過肩摔之類的，反而是很多用拳頭的武打動作」。但他表示累歸累，「結束後會有成就感，所以是更加幸福和開心的。

劇中飾演最大販毒組織「東川幫」領導的朴熹洵則說自己通常在電影裡的武打比較多，但因為這次是共8集，武打的量比較多，加上他又得穿上西裝拍攝，「其他人可以多穿幾件，但是我穿西裝需要展露那個效果，因為擔心衣服會皺，所以裡面最多只穿很薄的1件衛生衣，真的是又冷又累」。安普賢也點頭附和「因為我們是在冬天拍攝，所以抗寒是最大的難題」。而他這次在劇中俐落又熟練的甩刀動作令人印象深刻，朴熹洵表示「雖然我有在古裝劇裡有用過長刀，但是這麼短的刀是第1次，所以練習了很久，在拍攝前2個月開始進行了體力訓練和武打練習」。

此外，該劇講述關於背叛與信任的故事，被問及現實生活中是否是容易相信人的個性，韓韶禧表示「我是基本上是不太會去相信別人，常常會去懷疑，也會有一些疑問」，安普賢也說「我本來是算會去相信人的，但是歲月流逝，年紀增長以後就有點會怕生，也會去堤防，雖然沒有到會懷疑，但不太會與人太親近」，朴熹洵則搞笑回「我算是比較會相信人的，但是我不相信我自己」，讓全場瞬間笑翻，他也不忘解釋「因為總是會懷疑一下，也會檢討一下自己現在做的是對的來是錯的，所以最不能相信的是我自己」。該劇1季8集，今（15日）下午三點於Netflix全球190個國家獨家上線。