國民黨主席朱立倫15日臨時南下到高雄慰問城中城傷者。（國民黨提供）

國民黨主席朱立倫15日臨時南下到高雄慰問城中城傷者。（國民黨提供）

國民黨主席朱立倫15日臨時南下到高雄慰問城中城傷者。（國民黨提供）

國民黨主席朱立倫15日臨時南下到高雄慰問城中城傷者，對於高雄巿長陳其邁過去曾針對台中夜店9死火警要求時任巿長胡志強下台，朱立倫表示，任何執政者不論巿長或中央都要為他的執政負責，他強調負責就是最好的態度。

他提到，在高雄發生這事震驚國際，痛定思痛的第一件事，政府一定要負責到底，也要究責到底，任何公共安全的維護絕不能有任何一絲鬆懈，今天的鬆懈就是明天的不定時炸彈，這不定時炸彈會造成多少人命傷亡，就像今天城中城這樣。

朱立倫說，除了公共安全維護的加強，長期以來，政府延宕、拖延危老建築的都更或改建問題，一定要拿出魄力，下定決心，任何都市更新、危老建築，不容許再用現在這樣拖延方式，不然社會存在的不定時炸彈，今天在這裡，明天也可能在其他地方。

被問到「光榮城市」發生這樣慘劇，執政是不是有問題？朱說，他今天是來慰問傷者，也祭悼亡者，該負責任的政府，不管是中央到高雄市政府，全民都希望能負責到底，也要究責到底。但這個時刻他不會多講，只希望負起責任來。

對於前總統馬英九與前立法院長王金平碰面，朱立倫表示，知道馬前總統與王前院長下午也要來慰問傷者與祭悼亡者，今天是一個比較嚴肅的心情，至於黨內同志相聚都是好事。