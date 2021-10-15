台灣新創公司CloudMile萬里雲的創辦人暨執行長劉永信表示，鑑於新加坡政府對AI和雲端運算的重視和投入，萬里雲新加坡新總部辦公室據點今(15)日正式啟用。新據點成立不單為了不斷成長的AI團隊而成立，也將成為萬里雲推動東南亞AI經濟的樞紐，往國際化、跨區域市場目標邁進的重要一步。

台灣駐新加坡台北代表處梁國新指出，萬里雲正在協助新加坡推進公私雙領域的數位轉型，也見證台新雙方持續在經濟發展上有密切合作。台北代表處將持續提供協助，以推動萬里雲在當地的科技創新。

萬里雲也分享與新加坡管理大學的合作案例，藉由機器學習技術強化當地新創的駕駛引導服務。DGS系統由新加坡管理大學研究人員開發，用於預測並協調計程車的需求，來改善其效率，推動運輸產業轉型發展。

萬里雲同時是新加坡政府在COVID-19期間的關鍵助力，其數位APP和機器學習服務，在合約追蹤、疫苗接種計畫和旅行安全管理上起了重要作用。除此之外，新加坡當地的食品外送新創 Oddle和非營利機構Our Better World也是萬里雲的合作夥伴。

該公司創立於2017年，主要提供雲端運算和AI的顧問諮詢及導入服務。2020年成為台灣第一家獲Google Cloud MSP託管服務認證的菁英合作夥伴，將可以為企業提供更全面的雲端服務。