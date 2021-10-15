根據去年高雄市消防局所做的專題報告，統計到109年5月止，高雄市弱勢族群住戶裝設住警器的比例，獨居長者住戶是74.1％、低收入戶是51.87％、身心障礙者是16.08％，三者總計高雄市是敬陪末座。（摘自黃子哲臉書）

根據遠見雜誌2021年縣市長滿意度調查，關於消防與公共安全面向，高雄市的滿意度在全國排名21名、倒數第二。（摘自黃子哲臉書）

高雄鹽埕區「城中城大樓」大火釀嚴重傷亡，掀開危老建築公安問題的嚴重性。國民黨前文傳會副主委黃子哲表示，根據去年高雄市消防局所做的專題報告，統計到109年5月止，高雄市獨居長者、低收入戶、身障者住戶裝設住宅用火災警報器比例，在六都中敬陪末座，呼籲高市府應即刻編足預算幫弱勢族群全面裝設。

黃子哲說，城中城大樓大火燒出許多公安、都更等漏洞與問題，高雄市府責無旁貸。根據遠見雜誌2021年縣市長滿意度調查，關於消防與公共安全面向，高雄市的滿意度在全國排名21名、倒數第二，這樣的治理成績無法讓高雄成為「光榮城市」，反而陷入「祝融城市」的危機。

黃子哲表示，而城中城這棟老舊大樓，住戶多是社會底層或經濟弱勢族群，政府本來就應該多予積極照顧，但根據報導，城中城大樓不僅滅火器少的可憐，住戶先前幾乎也都沒有裝設住宅用火災警報器。

他指出，根據去年高雄市消防局所做的專題報告，統計到109年5月止，高雄市弱勢族群住戶裝設住警器的比例，獨居長者住戶是74.1％、低收入戶是51.87％、身心障礙者是16.08％，三者總計高雄市是敬陪末座。

他表示，諷刺的是，報告裡指出幫8萬7千多戶尚未安裝住警器的弱勢族群，全數裝設完成，經費也只不過需要1億5百萬元不到，而明年高雄燈會市府就要花約4億6千萬，換算下來裝四次都還有剩，他質疑，難道這些弱勢族群的生命安全，比不上一次燈會的絢爛？

他說，這是民進黨在高雄執政20幾年被長久忽視的問題，究竟陳其邁上任後，有沒有改善或做了多少努力，目前沒有更新的資料可驗證，陳其邁雖已為這次城中城火災出面道歉，但陳其邁2018年在競選高雄市長時，喊出的「建構智慧防災安全城市」如今何在？

他質疑，當時蔡英文總統站台時說，陳其邁一定會是個「快快快市長」又快到哪裡了？我們的確無法完全預防意外災害的發生，但要問問政府在意外災害發生前做了什麼準備，若應作為能作為而不作為，那就是草菅人命了。