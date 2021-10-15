無人機管理機制上路將滿2年，最早一批領到操作證的玩家將開始換證，交通部民用航空局表示，預計11月起透過線上系統通知並受理民眾註冊展延與操作證換證，而考量民眾操作頻率與便利，持有普通操作證者換照時無須測驗。

無人機管理機制於2020年3月31日施行，規定各類操作證有效期限為2年，持有人可於到期前30日內向民航局申請換證，換證前應經重新體格檢查及測驗合格。

民航局指出，無人機製造與運用科技發展迅速，相關法令亦會配合滾動檢討，持有者對相關變化與演進須有掌握，也希望透過換證過程，確認持有操作證、特別是專業操作證者技術嫻熟，換證過程辦理測驗有其必要。

不過，基於便民考量，民航局目前規劃持有普通操作證者，換證時無須辦理測驗；持有專業操作證者，則依無人機之最大起飛重量分級，25公斤以上者，學科、術科均須測驗，25公斤以下者，僅須測驗學科。

截至9月底，全台已註冊遙控無人機共7萬1831架，已核發操作證1萬2782張，其中專業操作證有7195張。為因應持有者換證需求，民航局預計11月起，透過「遙控無人機管理資訊系統」，主動通知並開始受理民眾無人機註冊展延及操作證換證業務，民眾不須出門，即可利用系統線上申辦。