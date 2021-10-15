泰豐（2102）經營主導權正式易主，馬家退出，南港接位！泰豐15日召開股東臨時會，全面改選9席董事（含3席獨董），南港派以四席董事以及二席獨立董事的優勢，取得經營主導權。馬家為主的公司派，僅獲得2席董事、1席獨董。新的董事會隨即召開董事會，選任南港法人代表江慶豐接任新董事長。

此次由南港召開的股臨會，除了全面改選董事外，另一討論案則是南港提出的，停止處分子公司泰誠開發股份有限公司及泰鑫建設公司相關股權與土地事宜。

不過，在15日的股臨會上，股東提出修正案，建議能以單純處分土地的方式進行公開招標。經過表決後，通過泰豐以公開招標方式，處分泰豐旗下兩筆土地，並授權董事會處分。

南港副董事長、泰豐董事趙國帥指出，從未反對賣地，而是反對以出售股標售的方式來辦理。因為有股東反映之前泰豐董事會決議出售泰鑫與泰誠公司股權，認為時機、程序和拍賣方式都有疑慮。

趙國帥認為，為因應美國高關稅的影響，出售土地可以充實營運資金，台灣已經慢慢走出疫情陰影，房地產市場逐漸回溫，這時候的標售土地，可以為公司帶來更充裕的資金。

在南港、泰豐經營權之爭落幕後，未來在輪胎本業上，趙國帥表示，為降低美國對輪胎業反傾銷調查的衝擊，泰豐、南港會攜手合作、調整市場對策，強化歐洲、中東、亞洲、澳洲及中南美洲等地非美市場業務、推出電動車胎新品，發展海外代工合作模式，降低美國對台輪胎業反傾銷調查衝擊。