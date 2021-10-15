因防疫而停駛半年的阿里山林鐵主題列車，11月將再出發，推出「遇上1000公尺的微笑」遊程，遊客搭小火車上山暢遊太平雲梯，有專人導覽百年林鐵歷史及高山鐵路的施工技術，每梯次限額100人，共4梯次，10月27日起網路預約報名，額滿截止。

今年本土疫情嚴峻，阿里山林鐵因應三級警戒防疫，5月起暫停行駛主題列車至10月底，隨著國內疫情逐漸趨緩，五倍券、加碼券也已發行使用，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處復駛主題列車。

這次主題列車「遇上1000公尺的微笑」，於11月10、24日及12月8、22日舉辦，林鐵及文資處首次與梅山鄉太平村、龍眼村合作，將帶遊客登上太平雲梯，漫步雲端，眺望海拔最高最美的狀似微笑的高空雲梯。

林鐵及文資處表示，雲梯從梅山太平村望風台橫跨三原彩虹瀑布通往龜山，遠遠看去就像是一抹微笑，將蜿蜒於林間的36彎山路美景盡收眼底，且俯瞰嘉南平原，天氣好時還有雲海殊景，如夢似幻。

林鐵及文資處表示，遊程還有景觀步道、茶園，在群山環繞中，品嘗當地特色風味餐、龍眼村盛產的高山茶及咖啡豆，體驗咖啡DIY，將手作咖啡帶回家。

林鐵文資處表示，阿里山林鐵在疫情爆發前平日載客率約7、8成，假日班班全滿，5月間因應防疫而停駛，直到8月11日才復駛，目前行駛至奮起湖，平日載客率約5、6成，假日約9成，連假售票秒殺，由於假日票需求大，若疫情持續和緩，有考慮周六日恢復加開中興號列車。