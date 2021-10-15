交通局長鍾鳴時今清晨5時許前往視察表示，轉運站有9席公車站區及16席電動公車駐車區，有4條快速公車路線可直達北市及新北市板橋區。（交通局提供／戴上容新北傳真）

位於機場捷運林口A9站北側的林口公車轉運站15日試營運，站體採簡約設計，交通局長鍾鳴時今清晨5時許前往視察表示，轉運站有9席公車站區及16席電動公車駐車區，將成為林口地區重要大眾運輸轉運中心，其中有4條快速公車路線可直達北市及新北市板橋區。

交通局長鍾鳴時清晨5時許前往林口公車轉運站表示，林口公車轉運站第一天試營運，還有很多要改善的地方，林口地區的經濟發展非常快速，未來媒體園區開發後，人口將不斷增加之外，緊接著面臨的是五股、林口交流道改善工程，施工期間的交通維持必須利用公共運輸的提升服務，希望更多人從自用車轉到搭乘公車。

鍾鳴時表示，在試營運期間，交通局特地協調公車業者調整854、786、948等3線市區公車路線，以及新闢760（南勢線）市區公車和 967副、966副、937副及920副等4條快速公車，不僅縮減繞行市區的路程，更加快駛進林口轉運站轉乘快速公車直達北市或板橋。

前往北市的上班族15日前來候車，對於林口公車轉運站新增的4條快速公車路線都說：「交通變地四通八達很棒！」、「以後可以至少多睡10分鐘！」。

交通局運輸管理科科長林詩欽指出，另有多線公車至文化三路「捷運林口站」公車站，下車後步行1分鐘即可抵達轉運站，騎機車可將車輛停放於八德路側機車停車格或A9站地下停車場，也可騎乘YouBike至八德路林口站出口旁租借站停放，桃園地區民眾也可搭乘機場捷運至林口A9站後步行至轉運站，轉乘超方便。

交通局補充，試營運期間均觀察各路線載客情形，並再與客運業者檢討調整，歡迎民眾有任何建議或意見都可向1999市民專線或至新北交通族臉書留言反映，也希望大家多利用林口公車轉運站轉乘，節省通勤通學時間，改善交通環境。