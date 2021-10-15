艾怡良暌違3年推出新專輯《偏偏我卻都記得》。（EMI提供）

艾怡良即將推出新專輯《偏偏我卻都記得》，新歌〈貪〉的MV特別邀來金馬影后謝盈萱擔綱女主角，得知謝盈萱答應演出當下，艾怡良高興直呼，表示：「知道劇本是很迷幻、很有張力的，但其中又要充滿著人性，由盈萱來演完全沒有疑問，會把所有的一切注入很多張力。」其中有幕艾怡良的頭被放進柏金包的畫面，嚇呆不少歌迷。

向來不吝承認自己很貪心的艾怡良直言：「我就是那個永遠缺乏一些安全感，或者在感情裡想要一切的人。」然而愛情裡得不到的人總是貪，謝盈萱贊同地說：「其實這個東西很純粹。」兩人在MV裡，有許多精采的對手戲，將近20小時的拍攝，讓MV鬼才導演比爾賈難以取捨畫面、愛不釋手。

比爾賈把這首歌的本質發揮成「人和神的對話」，謝盈萱在MV裡飾演貪心的凡人，即使已經擁有了許多物質滿足，仍然想奪艾怡良飾演勸諫者的智慧，再將其奉獻給神，讓自己成為神選者，最終貪心敵不過智慧與熱情，結局反而乾脆俐落。比爾賈表示：「沒想到最後是用懺悔貪圖整個宇宙，只差一點點，得到過所有，最終，他，沒選擇我。」