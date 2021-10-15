在台灣許多人都是依靠機車代步，但停車的問題總是讓人頭痛，因為地狹人稠位子少，若有人機車立側柱會佔去更多的空間，有網友直接提出，「停車不立中柱的人是不是很缺德？」，引起兩派網友論戰，另一派網友認為，一車一格沒侵犯別人空中領域，立側柱哪裡不行？

一名網友在PTT發文表示，他很討厭停在立側柱的車子旁邊，因為台灣很多地方沒有格子，即使有格子，但車子太多時，格子也只是裝飾，或是格子太小，立側柱還是會影響到隔壁格的車主。

原PO認為除非是很明顯、十分空曠的地方，不然立中柱應該是騎機車的基本常識，並尋求大家認同，砲轟「停車不立中柱的人是不是很缺德？」。

貼文一出引起論戰，「立側柱的後照鏡還會擋到別人開車廂」、「側柱其實很危險，常常倒車」、「那些人真的自私又缺德」，另一派網友則認為，「有些人不立中柱是因為牽不動」、「一格停一車，硬擠車位的人比較缺德」、「一車一格沒侵犯別人空中領域，立側柱哪裡不行？」。