美股首檔比特幣期貨ETF近期可望問世，「比特幣概念股」搶搭順風車！美國證券交易委員會（SEC）18日將決議是否核准一檔比特幣期貨ETF，激勵比特幣價格15日飆破5.9萬美元，台股「挖礦概念股」也歡騰，智原（3035）15日尾盤強拉漲停，撼訊（6150）盤中也同步飆漲近7％，麗臺（2465）、技嘉（2376）、微星（2377）也「紅通通」。

美國監管機關可望核准首檔比特幣相關ETF消息，讓幣圈人士為之振奮，激勵比特幣15日飆破5.9萬美元後持續走揚，台股比特幣概念股也發燙。智原15日股價開高走高、尾盤急拉漲停，衝上143元漲停價，為逾14年來新高。

同樣身為挖礦概念股的板卡廠撼訊，盤中漲幅也逼近7％，股價連四紅，攻上8月9日來新高價位，撼訊9月營收達8.41億元，月增26.9％、年增69.5％，創三年半來新高。

此外，包括麗臺、映泰、技嘉、微星、曜越、承啟、精英等，漲幅也落在1～5％間，比特幣概念股人氣回籠。