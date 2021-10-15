大陸環球網15日報導，中國與不丹14日一則消息，在印度引發震動。據中國外交部網站消息，中國與不丹14日簽署《關於加快中不邊界談判「三步走」路線圖的諒解備忘錄》。《印度快報》、《印度時報》等多家印度媒體報導稱，印方已經「注意」到這一消息。印度外交部發言人阿林達姆·巴格奇說：「我們注意到不丹和中國今天簽署了諒解備忘錄。你們知道，不丹和中國自1984年以來一直在進行邊界談判。印度也同樣一直在與中國進行邊界談判。」

《印度斯坦時報》提到，對於不丹是否讓印度知曉與中國簽署備忘錄的消息，阿林達姆．巴格奇沒有回應。不過該報導宣稱，由於印度和不丹在外交政策議題上的緊密合作，印方不太可能被這一事態發展弄得措手不及。報導還引述專家分析稱，考慮到諒解備忘錄可能會對印度與中國之間本已令人擔憂的關係產生影響，印度的謹慎反應是可以理解的。

印媒在報導上述消息時，幾乎都提到了2017年中印持續70多天的洞朗對峙。印度軍方人員2017年非法越界，在洞朗地區與中國邊防部隊對峙。印度打出所謂「保護不丹」的幌子，將洞朗地區說成是中國、印度、不丹的「三國交界點」，為其越界侵犯中國領土「正名」，企圖製造洞朗地區爭議，阻止並牽制中不邊界談判進程。

不過，值得一提的是，2017年8月11日，印度外長與不丹外相丹曲·多吉舉行會談，這也是當時印中對峙之後兩人的首次見面。鑒於印度媒體此前頻頻逼不丹就洞朗對峙事件表態，希望不丹給日益站不住腳的「幫不丹抵抗中國侵略」的說法表態，此次會談備受印度方面期待。但讓印媒大失所望的是，不丹外相對記者只是表示「希望洞朗的對峙能夠以和平方式解決」。

中國與不丹簽署諒解備忘錄一事也在網路上引發網友關注。有網友吐槽「印度只能對這份諒解備忘錄發出微妙的警告!」↓

「在看到印度對中國搖擺不定、軟弱無力的立場後，鄰國選擇了清晰的政策。」

「不丹的國防＆外交政策都與印度同步。今天，不丹已經理解並開始在沒有與印度協調的情況下自己做出決定。印度的最後一個鄰國也反對印度。」

2021年10月14日，中國政府代表、外交部部長助理吳江浩同不丹政府代表、外交大臣丹迪·多吉通過視訊方式在北京和辛布簽署《關於加快中不邊界談判「三步走」路線圖的諒解備忘錄》。

吳江浩表示，中國和不丹是山水相連的友好鄰邦，兩國人民的傳統友誼源遠流長。相信雙方簽署的《備忘錄》將為加快兩國劃界談判、推動中不建交進程作出富有意義的貢獻。中方將遵循習近平外交思想，踐行親誠惠容的周邊外交理念，同不方做平等相待、和平共處、互利共贏的好鄰居、好朋友、好夥伴。丹迪·多吉表示，雙方簽署《備忘錄》具有歷史性意義，是不中雙方多年共同努力和真誠合作的結果。不方將與中方一道落實好《備忘錄》，堅定不移推進兩國劃界談判工作，致力於加強兩國關係。