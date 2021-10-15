畢書盡今推出新單曲〈I ＆ 愛〉。（老鷹音樂提供）

畢書盡（Bii）今（15日）推出新單曲〈I ＆ 愛〉，他將對於妻女的愛寫進歌裡，因為擁有了老婆與女兒，不但有了更多的愛也更了解自己內心的愛，使他獲得了不畏懼前方艱難的力量。Bii想將這份愛分享給一直以來支持他的粉絲，表示：「謝謝你們曾經給予我許多的愛，現在我也想將這些愛回饋給大家。」MV最後也送上彩蛋，女兒驚喜現身，與大家分享父愛的喜悅。

MV由許多素人的角度出發，用拍立得的方式記錄下彼此間最真實的情感，最後更邀來畢書盡的女兒「冰冰」現身，由老婆掌鏡記錄下他與女兒相處的美好時光，只見畢書盡彎著腰細心地牽著正在學步的女兒慢慢爬樓梯和散步，雖然只有父女倆的背影，但父愛噴發模樣，卻是一家三口最簡單而珍貴的幸福，也同時為這支MV劃下完美的句點。

畢書盡日前出席2021臺北時裝週 Taipei Fashion Week《THE SHOW 時尚大秀》時首唱新歌，並搭配新銳設計師CHERNG DESIGN的服裝秀，Bii開心表示：「這是一次很特別的經驗，第一次自己站在舞台中央演出，身旁有人在圍著自己走動。」對於這種的呈現方式感到新鮮。