五倍券實體券近日登場，但市面上卻屢傳偽造事件。新北市樹林區葉姓婦人14日持偽造1000元振興五倍券到雜貨店消費，被店家識破，樹林分局一路追查來源發現，葉女丈夫的沈姓同事偽造五倍券一事，沈男因缺錢花用，擅自拿五倍券到超商影印複製，並轉賣給不知情的葉女丈夫流通市面。事後，警方也依違反偽造有價證券等罪嫌將審男移送地檢署偵辦。

警方表示，葉女14日持一張1000元振興五倍券到樹林某雜貨店，購買總價約590元的臘肉、肉鬆、花生等商品，而店員不疑有他便立刻找錢，但事後卻發現該振興券質感粗糙，與五倍券材質有明顯區別，因此報警處理，員警事後調閱監視器追查到葉女蹤跡，而葉女也主動交付4張振興五倍劵。

葉女表示，五倍券是丈夫駱男13日晚間交付給他的，並不知道五倍券是偽造的，而駱男向警方供稱，5000元五倍券是在13日下班時，跟同事沈男購買的，對方聲稱不方便使用，雙方協議以4500元現金交換，根本不知道該五倍券是偽造的。

沈男偵訊時直接坦承罪行，他表示，因為家中經濟狀況不佳，才會動歪腦筋想把五倍券翻倍使用，因此便借用母親的五倍券到板橋區的超商影印偽造，而警方事後也在沈男板橋住處搜索到剩餘的偽造五倍券和二級毒品。

警方表示，沈男訊後已依違反刑法偽造有價證券及毒品危害防制條例罪移送地檢署偵辦，另外葉女和駱男則被依行使偽造有價證券罪嫌函送地檢署。呼籲民眾應依法使用五倍券消費，切勿違反使用限制或以不法手段收購、甚至偽造、變造使用，一旦涉及刑責，將依法查辦，嚴懲不法。

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