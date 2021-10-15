縣長楊鎮浯特別贈酒感謝金門「老兵」賴清德，昔日服役對地區醫療衛生的貢獻。（李金生攝）

副總統賴清德等人一起揭牌，金門家扶中心扶幼館正式啟用。（李金生攝）

開瑄國小開場節令鼓的鼕鼕鼓聲和金鼎國小幼兒園天真爛漫歌聲，齊聲祝福金門走過54年的扶幼工作，從此邁向另一個全新里程。（李金生攝）

開瑄國小開場節令鼓的鼕鼕鼓聲和金鼎國小幼兒園天真爛漫歌聲，齊聲祝福金門走過54年的扶幼工作，從此邁向另一個全新里程。（李金生攝）

金門家扶中心新建扶幼館今天中午在副總統賴清德和縣長楊鎮浯等人出席剪彩下，正式開館啟用。（李金生攝）

副總統賴清德肯定金門不斷拉高疫苗覆蓋率，全力守住防疫大門，成功將病毒阻絕於島外，成為全台唯一零確診的淨土。（李金生攝）

長期關懷弱勢的太武山海印寺住持性海師父，也代表寺方捐贈家扶中心1輛全新小貨車，做為運送物資給弱勢家庭的交通工具。（李金生攝）

金門家扶中心扶幼館落成啟用，向另一個50年大步邁進。（李金生攝）

金門家扶中心新建扶幼館今天中午在副總統賴清德和縣長楊鎮浯等人出席剪彩下，正式開館啟用。開瑄國小開場節令鼓的鼕鼕鼓聲和金鼎國小幼兒園天真爛漫歌聲，齊聲祝福金門走過54年的扶幼工作，從此邁向另一個全新里程。

專程跨海參加啟用典禮的副總統賴清德，在1983年間在金門南雄師擔任衛生排長，退伍前半年奉派至金沙鎮洋山擔任駐點醫官，專責地區醫療衛生工作，老一輩鄉親對他當年穿梭鄉村，為民服務的往事印象深刻。

今天剛好是「2021金門老兵召集令」觀光活動起跑首日，就迎來這位重量級的「老兵」，縣長楊鎮浯特別贈送1盒2瓶裝的限量版老兵專屬紀念酒，感謝他當年對地區醫療衛生工作的貢獻。

專長是公共衛生的賴清德，也展現他的「醫師」本色，在轉達蔡英文總統和行政院長蘇貞昌對金門扶幼工作的關懷外，也肯定金門不斷拉高疫苗覆蓋率，全力守住防疫大門，成功將病毒阻絕於島外，成為全台唯一零確診的淨土。

坐落於環島北路的金門家扶中心新建3層樓扶幼館，恰在本島地理中心位置，樓地板面積約為1800多平方米，相當於台坪600坪，空間寬敞、舒適。家扶基金會常董陳靜夫、劉炳榮、林文炫與董事劉邦富、蔡敏文、蕭文龍、監察人孫得人以及金門家扶中心主委李根遠等人出席揭牌儀式。

長期關懷弱勢的太武山海印寺住持性海師父，也代表寺方捐贈家扶中心1輛全新小貨車，做為運送物資給弱勢家庭的交通工具，讓金門家扶中心有了新家、新車，洋溢滿滿的喜氣。

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