雞排妹指元和雅侵權的廣告看板。（取自司法院網站）

藝人雞排妹（鄭家純）在9年前、出道初期曾與醫美診所元和雅約定以廣告換取免費抽脂，而雞排妹去年控訴被整壞了，表明不願舊照被用於廣告看板上，遂向智財法院提告，要求移除看板且賠償150萬元。智財法院審後，認為雞排妹無法證明「高雄元和雅診所」的看板為元和雅國際股份有限公司所設立，判其敗訴。

判決指出，雞排妹主張元和雅國際股份有限公司（下稱元和雅公司）未經過同意，自2019年6月起將她的寫真集照片用於高雄元和雅診所外的廣告看板，還在上頭印上「複合式抽脂」等字眼，利用她的形象謀取商業利益，已嚴重侵害她的肖像權、著作權，向法院求償共計150萬賠償金。

元和雅公司指出，他們並未自行設置看板，其業務也與醫美無關，公司方僅授權集團旗下公司、診所使用元和雅所申請的商標與圖樣，但難以此反推旗下公司與診所使用之商標、文字、廣告文宣全為元和雅公司所製作，且雞排妹所指侵權的廣告看板上圖樣，也不符合元和雅公司之商標，實際上也有與元和雅公司完全無關的單位使用相同圖樣，實在難以此認定廣告就是他們所設置。

智財法院認定，看板所設置的大樓，1至2樓為元和雅診所使用，3樓為元和雅公司使用，而大樓頂部與兩側的看板均為元和雅診所設置，經法院函詢元和雅診所，對方回覆，看板上的照片為診所製作，斷定不能僅看到看板上有元和雅商標，就認定為元和雅公司設置。

法官認為，雞排妹無法舉證看板為元和雅公司設置，因此不能主張元和雅公司有侵權事宜，甚至還求償。最終判其敗訴。可上訴。