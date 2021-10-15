立法院預算評估報告顯示，蔡政府近3年仰賴特別預算，2109年至今年舉債高達1兆5394億元，其中近1兆5000億元以舉債支應，截至今年9月，國人平均國債負擔攀升到25萬元，比起3年前增加2.3萬元。民眾黨立法院黨團今批評，蔡政府把特別預算常態會，為國家財政埋下「債留子孫」的隱憂，呼籲政府不要一昧舉債，也不該以總體經濟數字提高而忽視經濟弱勢民眾，必須認真思考租稅衡平及財政紀律。

民眾黨團總召邱臣遠表示，台灣國債鐘突破5兆8千億元，截至今年9月，平均每個國人負擔25萬元，政府對人民血汗錢不謹慎使用，不只中央政府編列明年大內宣預算18.6億元，最令人困惑的是，今年五倍券網站也編列了9.7億元，結果卻出現中國用語「質量」與簡體字。

振興五倍券1206億元預算未審先用，立法院尚未審議，蔡政府卻已經先行發放；數位發展部至今尚未決議成立，就已經編列4192萬元進行籌備，顯見財政紀律出了問題，蔡政府必須明確地告訴民眾，未來這些舉債要如何償還。

邱臣遠說，近兩年新冠疫情給世界各國經濟一棒重擊，但台灣的經濟逆勢成長，國際預測機構皆上調台灣今年經濟成長率到6％，主計總處也預估經濟成長率可達5.88％，難告蔡政府以為有有餘裕揮霍，甚至與提高免稅額，如此揮霍無度，造成國債攀升，令人擔憂債留子孫。

張其祿則質疑，政府一直宣稱台灣經濟表現不錯，但根據主計總處分析，今年5月失業率驟升至4.11％，創下7年半來最高；勞動部「勞雇雙方協商減少工時（即無薪假）實施人數」統計，無薪假人數累計4萬4973人，其中住宿及餐飲業佔將近一半，6月失業人數更達到57萬人；其中工時未滿35小時者，已達98.4萬人，逼近百萬人，創下歷史紀錄。

民眾黨團樂見財政部提高個人綜所稅免稅額，為民眾減輕負擔，畢竟薪資成長幅度不比物價成長幅度高，並呼籲盡速落實租稅的公平正義，尤其針對資本利得的相關稅賦更應切實檢討，加速囤房稅入法及稽查囤房大戶，也要設法課徵炒股利得，讓台灣經濟成長果實能公平受惠於全民，而非一味地舉債。