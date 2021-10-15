民眾黨立委賴香伶上午舉行「銅科廢氣廢水引汙染疑慮 科技部如何解？」記者會。（摘自賴香伶臉書直播）

苗栗縣銅鑼科學園區因應廠商進駐需求，將提高酸性氣體排放量比例、擴大開發用地，近日正辦理環境差異分析報告，在地居民憂心影響苗栗在地農業及空汙，特別北上到立法院陳情，希望廢氣處理設備比照台積電規格，並設置專管排放汙水，降低對銅鑼地區農業及生態衝擊。科技部官員對此表示，政府將重新評估設置專管排海的可能性。

民眾黨立委賴香伶表示，銅鑼科學園區是少數緊臨農業區的科學園區，然而因應半導體產業進駐，園區將提高毒性氣體氫氟酸、工業廢水及土石方的排放，在地居民十分憂心，透過民眾黨苗栗黨部副執行長林志學陳情，苗栗縣有許多農產品，銅鑼鄉有杭菊、茶葉，西湖鄉有草莓、文旦，返鄉青年、在地農民都擔心會受到工業廢水的汙染，讓他們的心血毀於一旦。

西湖鄉鄉民代表吳峻毅指出，西湖鄉有大範圍的有機農業，有機農業種植比例是苗栗縣全縣最高的鄉鎮，銅鑼科學園區擴大範圍產生廢水、廢氣汙染恐怕將危及有機農業生產，令西湖鄉農民相當憂慮，竹科管理局應該從善如流，改善汙染、降低對有機農業的衝擊。

西湖鄉在地青農賴光政說，自己返鄉做無毒農業，種植草莓等農作物，西湖溪的水質的純淨，環境無污染，才會使農產品獲得好評。政府大力鼓吹的青年返鄉與地方創生，發展在地農業，難道卻要因為污染而失去活路、離鄉嗎？

銅鑼鄉民宿業者卓高慧認為，銅科應提撥經費成立「污染防制基金」，讓鄉公所建立第三方不定期水質檢驗機制，為了避免廠商偷排污水事件重演，每日污水處理廠排放量及檢驗數據也應即時公佈，提供鄉民了解。

對此，科技部新竹科學園區管理局副局長傅金門說，居民爭議的焦點在於汙水排放和氫氟酸的濃度，2001年銅鑼基地開發計畫時曾評估過專管排海的可能性，當時因為技術問題並未採納，現在時空背景及技術提升，政府將重新評估設置專管排海的可能性。

傅金門指出，至於氫氟酸的排放量遠低於標準和其他園區，將會加強與地方溝通。此外，目前苗栗縣政府環保局會不定期檢測水質，竹科也有承諾環境監測計畫，委託環保署認證的檢驗公司做定期檢測。

賴香伶聽聞後要求，竹科管理局應在1個月內提出工業廢水設置專管排放至外海的可行性評估計畫，避免廢水直接流入農田，減少對在地農業及生態的衝擊，另提醒廢氣排放所造成的空汙是無形的，對人體造成的損害不會立刻顯現，竹科管理局依應該輔導廠商設置合格廢氣處理設備，對規格也應該把關。