中央流行疫情指揮中心今宣布，依據疫情監測資料顯示，原為「重點高風險國家」的以色列、印尼疫情已過高峰，呈明顯下降，近2周都未檢出印度變異株（Delta）感染者。為此，自10月17日零時起（航班抵臺時間），該2國家將調整為第3級流行地區，旅客入境不需強制集中檢疫，可入住防疫旅館或自費集中檢疫。

現行「重點高風險國家」為印度、英國、以色列、印尼及緬甸等5國，旅客入境後應至集中檢疫所檢疫，且配合檢疫期間專案採檢。指揮中心發言人莊人祥說，由於以色列、印尼疫情趨緩，過去2周也沒有檢出Delta，因此10月17日起，將這2國改列為第3級流行地區。

10月17日期，抵台旅客如過去14日內具以色列、印尼等國家旅遊史（含在當地轉機），入境後須入住防疫旅宿或自費集中檢疫所，且所有旅客均須配合入境時、期滿前進行PCR檢測，及自主健康管理期間再快篩等3次採檢措施。

經調整後新版「重點高風險國家」為印度、英國及緬甸3國，具該等國家旅遊史之旅客，入境後仍應至集中檢疫所檢疫，且配合檢疫期間專案採檢。

指揮中心提醒民眾，國際間Delta變異株持續流行，為確保國內防疫安全，所有入境旅客皆已提升其入境檢疫規格，搭機來臺前除應取得「表定航班時間(Flight schedule time)前3日內COVID-19核酸檢驗報告」，且應事前安排檢疫居所(防疫旅宿或自費集中檢疫所)，抵台後限搭乘防疫車輛前往該處所完成檢疫。入境檢疫措施將視疫情及執行狀況，適時滾動調整。