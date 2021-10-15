日前簽下自由市場最大咖的戴維斯（Quincy Davis）之後，新北國王籃球隊15日再公布新成員！台法混血射手張文平（Steven Guinchard）終於解決工作證問題，正式加盟新北國王，闊別3年重返台灣籃壇，將以華裔球員的身份出戰P. LEAGUE+賽事。張文平表示，終於等到回到台灣打球的這一天，已經等不及展開新賽季！

法國出生的28歲後衛張文平，在2016年首度來台代表SBL璞園建築籃球隊出戰花蓮觀護盃邀請賽，不過當年他先回到香港東方龍獅，幫助球隊奪得ABL冠軍後，2017年才正式來到SBL加入金門酒廠籃球隊（現高雄九太科技籃球隊）。

張文平帥氣的外型與神準的外線，快速吸引大量的球迷，以場均7.5分、2.7籃板、1助攻的成績，奪得第15季SBL年度新人王獎項，並且在季後賽首輪G2繳出25分、6籃板，幫助金酒在季後賽首度晉級。

2018年離開台灣後，張文平先回到香港東方，上個賽季休養了1年，今年終於解決工作證問題，重返台灣籃壇加盟新北國王，讓他興奮不已，「一直都很期待能夠回到台灣打球，尤其P. LEAGUE+上個賽季掀起的熱潮，讓我更想要在這舞台打球，感謝新北國王的肯定，已經等不及新賽季的開始！」

新北國王總經理毛加恩表示，張文平打球激情四射，也因此深深吸引，從SBL到ABL都一直在關注他，「Steven在場上充滿活力，我一直夢想他成為我們隊上的一員，希望他把這股能量傳給全隊！」

新北國王將在11月6日、7日展開自辦熱身賽，這是球隊隊史首場比賽，屆時也將揭示主場新莊體育館。首日下午14點30分迎戰新竹街口攻城獅；次日下午則是由攻城獅對戰桃園領航猿，晚間17點壓軸賽，新北國王將碰上衛冕軍台北富邦勇士。