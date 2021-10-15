第11輪BNT加開，截至目前已經有將近5萬人預約。（張鎧乙攝）

第11輪BNT疫苗加開，提供10月13日前意願登記BNT的44歲以上民眾預約施打，中央留行疫情指揮中心表示，符合資得者可於今天上午10點起至傍晚6點可至疫苗平台預約，人數預估27萬人，但可預約名額僅限11.2萬人，截至目前已有將近5萬人完成預約，大約只剩下6萬個名額。

指揮中心發言人莊人祥表示，只要是曾在10月13日前登記過BNT的44歲以上民眾，皆可於今天下午6點前至疫苗平台預約，符合資格27萬人，截至今天下午1點，已有4萬8824人完成預約。

第11輪疫苗今天開打，本輪提供BNT第1劑、AZ第2劑接種，共101.7萬人完成預約，施打日期為至10月21日。而昨晚加開的11.2萬個BNT名額，僅提供10月13日前意願登記BNT的44歲民眾，將在10月17日至21日施打。

指揮中心昨晚二度加開預約名額，讓人措手不及，更被質疑是否為了疫苗涵蓋率達標。莊人祥說明，由於尚有11.2萬預約名額，為避免醫療院所開了名額但空轉，因此才決定加開，讓這些疫苗可以及早登記、及早施打。

至於有民眾反映雙北通通額滿，不知該如何預約，莊人祥回應，本次加開的民眾大多是先前已經符合預約資格，但可能沒有來預約，所以再加開一次讓他們來預約，「可以約的就先預約，沒辦法的就到12輪再來約」。