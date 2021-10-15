高雄城中城大火造成46人死亡、41人受傷的慘劇，引發全台再度關注老舊大樓公安問題，新北市城鄉局表示，除積極推動危老都更，也進一步盤點三重天台大樓等7棟逾30年的住商混合大樓，後續將列為重要輔導標的，輔導社區辦理危老及防災都更重建，以避免相關災害發生。

城鄉發展局長黃國峰表示，政府以安居樂業為目標，期盼達到居住安全、城市發展、環境改善，自2019年起推動都更三箭政策，並針對危老屋提供防災系列解決方案，並全國首創挺安全海砂屋鑑定、防災建築再生自治條例，限期拆除給予定額容積獎勵，並建立新北市特有多元都更機制，喚起新北市民重視居住安全，環境不能成為公共安全死角。

黃國峰說，「住」是人生存基本的需求，人人都需要有棲身之所，建築不僅必須保證安全，環境更不能成為公共安全的死角。防災都更一直都是新北重點推動方向，自2018年起即全國首創新北市防災建築再生自治條例，透過限期改善提供定額50％容積獎勵，並推動都更三箭政策作為市府重要政策之一，而都更第三箭「危老建築優先協助」，正是以防災角度，優先協助改善危老建築，透過危險分類、主動輔導提出解決方案。

黃國峰說，2019年1月迄今，新北危老、防災及一般都更等多元都更重建方案核准已將近500案，多元都市更新申請案件成長2.78倍。

都市更新處表示，都更三箭政策提供多元都更機制，市民可依基地條件自行選擇最佳都更方式，民眾只要有居住安全疑慮，可立即向市府申請防災都更（新北市政府處理防災型建築加速改善要點）、危老重建、一般都更、簡易都更等多元都更方案進行重建，相關資訊可至新北市政府都市更新處網站宣導專區查詢。