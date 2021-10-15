三年利率僅1.28％的壽險保單紓困貸款，哪個年齡層占率最高？據兩大龍頭富邦人壽及國泰人壽分析，40~59歲動用者占57~64％，比率居各年齡最高，推估此年齡層可能上有長輩要奉養，小孩多還在就學或需要用錢階段，即俗稱有經濟重擔的三明治夾心族，同時投保亦有一段時間，累積較多保價金可動用。

在金管會號召下，22家壽險從7月1日到9月30日（台灣人壽延續到今年12月底）開辦保單紓困貸款，據壽險公會統計，到9月30日24時為止，共有近16萬2千人申請保單紓困貸，申貸金額逾144億元，最後有16萬424人獲得核貸，取得資金142.67億元。

若加上同時間壽險公司推出的不限額度優惠利率保單貸款，則核貸金額近280億元。

本土前幾大壽險公司如國泰、富邦、南山、新光、三商、全球、中國、台灣、遠雄及宏泰就占96％以上的申貸及核貸量，最多是國壽有逾6萬保戶申請，核貸金額54.62億元；其次是南山人壽有2.5萬名保戶申請，核貸22.94億元，第三就是富邦人壽，有逾2.2萬保戶申請，貸18.26億元，第四大是新壽有近1.6萬保戶申請，核貸14.38億元，另外如三商、全球、中壽及台壽，各有近7.3億、6.33億、5.8億及4.4億元的核貸量。

富邦人壽、國泰人壽及台灣人壽同時間都有搭配推出不限額度的保單優利貸款，富邦人壽即指出，若加上利率2％的安心貸方案，共有4萬名保戶申貸，總貸出金額約60億元；國壽若加上其利率2％的貸在家方案，則近8萬保戶申請，貸款金額近86億元，台壽則是有利率2.95~3.25％的優利貸，合計有逾2.6萬件，金額逾62.6億元。

富邦人壽即分析，動用保單貸款者，女性占64％、男性36％，若以保單紓困貸款動用年齡 層來看，40~59歲占64％最多，其次是30~39歲占18％，60歲以上占10％，20~29歲則占8％。

國壽的分析亦是如此，40~57歲占57.4％亦是最高。推估是這年齡層上有老、下有小，仍需負擔經濟，加上保單亦有一定保價金，才能動用。

但若以中國人壽的分析，其動用保單紓困貸款最多是20~39歲占56％為最多，40~60歲則占21％，有可能是其保戶年齡層較年輕，或多是父母替小孩投保。