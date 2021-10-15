演藝圈五光十色，誘惑也特別多，一名玉女掌門人遭爆料看似是乖巧的大家閨秀，私下卻玩超開，先是勾引閨蜜的老公，被閨蜜抓後索性大玩三人行，沒想到尺度越玩越大，惹火了閨蜜，導致閨蜜爆料要女星付出代價，整起事件就這麼浮上檯面。

資深媒體人呂文婉在節目《震震有詞》爆料，該名女星曾有過一段婚姻，離婚後便帶著孩子住在閨蜜家樓上，兩家人還會一同出遊，沒想到女星卻和閨蜜老公看對眼，「本來是親子郊遊，後來親子沒有了，變成兩人交流」，有時閨蜜回到家，還會看到女星衣衫不整的模樣。

閨蜜雖然生氣卻也提出，「既然我們三個都這麼好，那不妨來三人行」，一開始這個提議讓大家都玩得很開心，還開始用藥，女星為了能夠玩得更盡興，還讓閨密老公在她私密處「雕花」，然而時間一久，閨蜜慢慢發現女星還會跟老公私約開房間，讓她醋勁大發，認為女星違反每次發生關係都要三人行的約定。

閨蜜氣得抖出所有事情。（圖／翻攝自震震有詞YouTube）

呂文婉坦言：「再怎麼好的閨密，那個妒意、心生怨恨的時候，就整個把妳掀了」，閨蜜氣到直接將三人的特殊關係都攤在陽光底下，消息也傳得沸沸揚揚，讓外界都十分震驚看起來保守文靜的玉女掌門人，私下的生活竟然如此淫亂。