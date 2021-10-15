2021台南將軍吼音樂節24日煙火秀免進場就欣賞得到。(台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真)

2021台南將軍吼音樂節即將於23日至24日連唱兩天，活動因應防疫採線上預約入場方式，2天7000個名額14日已額滿，但民眾還是可以上市府合作電視頻道及網路平台觀賞；24日演唱會結束後加碼6分18秒的煙火秀，民眾不用擠進活動現場，在馬沙溝沙灘或北門區蘆竹溝漁港等空曠處即可觀賞。

台南市長黃偉哲表示，今年是將軍吼第10年，因應防疫，將採總量管制，沒有搶到入場資格的民眾也別擔心，音樂節2天，每天下午5點至晚間8點都可以在市府合作電視頻道、線上平台觀看全程的演唱會直播。

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，兩天活動都將於下午3點開放有報名成功的朋友入場，24日演唱會結束後還加碼6分18秒、1萬6265發的煙火秀。此次焰火秀以「希望之光」為構想，分為「對抗疫情、抗疫過程、抗疫艱辛、穩定疫情」等4個章節，希望可以鼓勵辛苦的防疫人員，以及感謝每一位認真配合防疫讓台灣疫情得以趨緩的廣大民眾。

觀旅局表示，如果是只想觀賞煙火的民眾，推薦大家至將軍漁港周邊觀賞，包括馬沙溝海洋休閒運動渡假中心（入園需付清潔費）、往青鯤鯓南25-1沿線路邊停車區、北門區蘆竹溝漁港等空曠視野佳的觀賞點，也呼籲前往參觀的民眾注意自身安全。