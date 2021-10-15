高雄市發生城中城大樓大火造成46人不幸喪生，台中市議會藍、綠市議員15日關心台中市有多少類似老舊住商大樓？火車站前千越大樓市府有進一步盤點或動作嗎？都發局強調，均已輔導成立相關都更會，對於舊市區相關使用中大樓亦協助重建、整建維護、公安申報及目的事業機關聯合稽查等事項，保障市民公共安全。

都發局表示，台中市閒置大樓都市更新部分，市府已針對閒置大樓較多的中區進行瞭解。包括千越大樓、東海大樓、綜合及原遠東百貨大樓、金園大樓、民昇大樓等案均協助成立更新會立案，加速推動重建工作，其中東海大樓已循危老條例進行重建，預計興建地上22層地下5層，148戶集合住宅大樓。

有關危老重建推動情形？都發局指出，依內政部最新統計資料，台中市屋齡50年以上房屋占台中市房屋總數(106.35萬)的6.71％，約7.14萬宅；屋齡40年以上房屋占房屋總數23.57％，約25.07萬宅；屋齡30年以上的房屋，占房屋總數40.22％，約有42.79萬戶。與其它5都老舊房屋所占比例比較排名第五，屬較年輕的城市，其房屋老化程度依序為台北、高雄、台南、新北、台中及桃園。

都發局說，自危老重建條例(106年5月10日)公布施行至今(110年10月14日)，台中市的危老重建申請案件436件，核准案件307件，全國排名第三，僅次於台北市、新北市。為加速危險老舊建築物重建，凡位於都市計畫地區內的合法建築物，經結構安全性能評估判定耐震能力不足、屋齡達30年以上未裝設電梯或改善不具效益者，皆可擬具重建計畫，並檢附全體土地及建築物所有權人同意書，向市府申請重建。

都發局強調，市府亦已成立危老輔導團(台中市建築師公會04-23149988分機21)協助輔導辦理危老重建。