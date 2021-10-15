前總統陳水扁女婿趙建銘被控涉台開內線交易案，高院更五審判處趙建銘3年8月徒刑。法務部長蔡清祥今天在立法院受訪表示，地檢署已訂定時間，將通知當事人並依法執行，但他並不曉得確切日期。

立法院院會今邀請行政院長蘇貞昌進行施政總質詢，蔡清祥在議場前被媒體追問有關趙建銘何時入監？他表示，地檢署已經定期（定好時間），並通知趙要到案執行。不過這不是法務部來準備，而是由各地檢署接獲來開始執行，通知當事人來依法執行。