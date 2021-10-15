趙建銘何時入監？蔡清祥：地檢署已定好時間 14:332021/10/15 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台開內線交易案纏訟近16年後，前總統陳水扁女婿趙建銘（見圖）判刑3年8月定讞，即將入獄。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統陳水扁女婿趙建銘被控涉台開內線交易案，高院更五審判處趙建銘3年8月徒刑。法務部長蔡清祥今天在立法院受訪表示，地檢署已訂定時間，將通知當事人並依法執行，但他並不曉得確切日期。 立法院院會今邀請行政院長蘇貞昌進行施政總質詢，蔡清祥在議場前被媒體追問有關趙建銘何時入監？他表示，地檢署已經定期（定好時間），並通知趙要到案執行。不過這不是法務部來準備，而是由各地檢署接獲來開始執行，通知當事人來依法執行。 邱國正：絕不啟戰 國軍也非塑膠 頻戳鼻孔太殘忍 長榮上書民航局：改採咽喉採檢 #趙建銘 #地檢署 #蔡清祥 #時間 #入監 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Toyz販毒遭羈押半月現況曝光 好吃好睡、無人探監 11:252021/10/15 社會 桃園校園流感疫苗開打 師生一起接種提升防護力 10:222021/10/15 生活 花博萬人接種連發 千椅備坐安撫長者 04:102021/10/15 生活新聞 趙建銘被判囚3年8月定讞 北檢不排除囑託南檢執行 17:172021/10/14 社會 國民理財機器人 用戶倍數增 04:102021/10/15 產業特刊 內線交易纏訟16年 阿扁女婿趙建銘判刑3年8月將入獄 14:322021/10/14 社會 台開案判3年8月 扁婿趙建銘將入獄 04:102021/10/15 焦點要聞 員工是城中城惡火受災戶 議員曝老闆一暖舉感動網友 08:092021/10/15 政治 台科大研發腫瘤細胞與細菌檢測技術 精準治療癌症 13:172021/10/15 生活 NBA》蔡老闆家中苦勸也無用 厄文一度承諾打疫苗又反悔 08:202021/10/15 體育 台苯改選 公司派大獲全勝 04:102021/10/15 證券．權證 社會熱門新聞 城中城大火女嫌黑底曝光 綽號「豆花阿姨」 曾教唆丟汽油彈縱火 - 社會 城中城火警關鍵情侶正面曝光 茶具行老闆斥：他們霸佔套房 - 社會 城中城46死大火 高市警局長：疑點檀香粉釀禍 - 社會 屏東少年墜橋與死神搏半月身亡 警追查大逆轉真相曝光 - 社會 馬英九控告名嘴陳敏鳳逆轉勝 她要賠60萬元並登報道歉 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。