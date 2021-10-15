下周國際新聞事件

10/18　周一 紐西蘭第三季通膨

美國九月工業生產

加拿大央行利率決議

美國NAHB十月房市指數

10/19　周二 印尼央行利率決議

美國九月營建許可

美國九月新屋開工

業績報告：愛立信、嬌生、網飛

10/20　周三 日本九月貿易收支

英國九月通膨

歐元區九月通膨

美國MBA抵押貸款申請

加拿大九月通膨

EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告

業績報告：艾司摩爾、特斯拉

10/21　周四 美國請領失業救濟人數

費城Fed製造業指數

歐元區十月消費者信心

美國九月成屋銷售

業績報告：ABB、思愛普、巴克萊、IBM、英特爾

10/22　周五 澳洲十月Markit綜合/製造/服務PMI

日本九月通膨

日本十月Jibun銀行綜合/製造/服務PMI

英國九月零售銷售

歐元區十月Markit綜合/製造/服務PMI

美國十月Markit綜合/製造/服務PMI

業績報告：PayPal

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