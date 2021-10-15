下周國際新聞事件
10/18 周一 紐西蘭第三季通膨
美國九月工業生產
加拿大央行利率決議
美國NAHB十月房市指數
10/19 周二 印尼央行利率決議
美國九月營建許可
美國九月新屋開工
業績報告：愛立信、嬌生、網飛
10/20 周三 日本九月貿易收支
英國九月通膨
歐元區九月通膨
美國MBA抵押貸款申請
加拿大九月通膨
EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告
業績報告：艾司摩爾、特斯拉
10/21 周四 美國請領失業救濟人數
費城Fed製造業指數
歐元區十月消費者信心
美國九月成屋銷售
業績報告：ABB、思愛普、巴克萊、IBM、英特爾
10/22 周五 澳洲十月Markit綜合/製造/服務PMI
日本九月通膨
日本十月Jibun銀行綜合/製造/服務PMI
英國九月零售銷售
歐元區十月Markit綜合/製造/服務PMI
美國十月Markit綜合/製造/服務PMI
業績報告：PayPal
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