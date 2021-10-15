台灣新創「CloudMile 萬里雲」今（15日）宣布其新加坡新總部辦公室據點正式啟用，這個座落在淡馬錫大道的新辦公室，不單是為了不斷成長的AI團隊而成立，也將成為萬里雲推動東南亞AI經濟的樞紐。新加坡經濟發展局EDB、台灣駐新加坡台北代表處和Google Cloud東南亞合作夥伴關係總監Allan Toner皆出席開幕典禮，典禮同步進行現場直播，海內外50位客戶與Google夥伴線上共同參與，這也將是兩地合作開拓台灣新創出海的重要實績。

萬里雲的創辦人暨執行長劉永信表示，鑑於新加坡政府對AI和雲端運算的重視和投入，新開幕的據點將實踐萬里雲的亞太戰略，是他們往國際化、跨區域市場目標邁進的重要一步。

台灣駐新加坡台北代表處梁國新表示，萬里雲正在協助新加坡推進公私雙領域的數位轉型，很高興能夠見證台新雙方持續在經濟發展上有密切合作。台北代表處將持續提供協助，以推動萬里雲在當地的科技創新。

新加坡數位產業發展司資深副總裁Ang Chin Tah表示：「我們歡迎萬里雲在新加坡的擴展，很興奮AI創新能為新加坡科技生態帶來改變，也期待萬里雲對新加坡環境與國民帶來新的機會。」

萬里雲分享與新加坡管理大學的合作案例：藉由機器學習技術強化當地新創的駕駛引導服務。DGS系統由新加坡管理大學研究人員開發，用於預測並協調計程車的需求，來改善其效率，推動運輸產業轉型發展。

萬里雲同時也是新加坡政府在COVID期間的關鍵助力，其數位APP和機器學習服務，在合約追蹤、疫苗接種計畫和旅行安全管理上起到了重要作用。除此之外，新加坡當地的食品外送新創Oddle和非營利機構Our Better World也是萬里雲的合作夥伴。

CloudMile萬里雲創立於2017年，主要提供雲端運算和AI的顧問諮詢及導入服務。2020年成為台灣第一家獲Google Cloud MSP託管服務認證的菁英合作夥伴，將可以為企業提供更全面的雲端服務，包含7天24小時全天候託管、多帳號管理、系統性能優化服務和月度報告。2020年萬里雲更獲得Google Cloud公部門年度最佳合作夥伴獎，樹立其在數位轉型領域的領先地位。