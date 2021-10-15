軍事新聞網站「Breaking Defense」14日報導，在過去20年反恐作戰中，美陸軍的旋翼機往往以較高的高度進行戰鬥；但美國陸軍航空卓越中心(US Army Aviation Center of Excellence)指揮官法蘭西斯少將(David Francis)認為，為迴避北京與莫斯科等先進對手的反介入/區域拒止（Anti-access/Area Denial A2AD）能力，陸軍將改變訓練重點，改以低空飛行為主。

報導指出，雖然美國陸軍的未來垂直起飛能力還需數年才會進入部署；不過，陸軍正調整飛行員的訓練方式，使其擁有足以因應未來戰爭的新戰術、戰技與程序。

法蘭西斯在出席. 美國陸軍協會（AUSA）年會時表示，相較於過去20年來的反叛亂作戰，未來美國陸軍在戰鬥中將採取更低空的飛行。我們正改變培養方式，使其能在未來戰爭環境中作戰。

作為總體現代化戰略的一部分，美國陸軍正針對旋翼機隊進行現代化改造。目前陸軍正建造下一代偵察旋翼機與未來攻擊偵察機，預計2030年即可投入使用。甚至，作為未來垂直起飛計畫的一部分，美軍還期望能在2030財年部署未來長程突擊機。

陸軍未來垂直起飛跨功能團隊主任魯格少將(Walter Ruge)補充，「低空飛行更能挑戰俄國與中國大陸的A2AD能力。後者對於飛得高、飛的快的飛機更為有效。」他強調，在戰鬥中有各種高度，「我們正利用這些高低差來爭取勝利」。

法蘭西斯解釋，為新型態戰爭而建立新的垂直起飛能力，需要在訓練上進行許多變革。目前陸軍已經改變該軍種的緊急程序，以在較低空進行作戰，並思考未來有哪些技術可以進行改良。

他補充，為提高戰機生存能力，陸軍正調整裝備、戰術、技術與程序，以因應各種空防威脅。這類變革還包括戰機設計、機上生存裝備與飛行員訓練。魯格則表示，目前陸軍已擬定25種步驟來提升飛行員存活力，這比先前蘭德公司一系列報告中提到的方法還多。

法蘭西斯強調，使用模組化開放系統架構進行飛機建造，讓陸軍不僅解決飛行員存活率的問題，還能隨著技術的發展進一步提升飛機先進能力。如此，儘管過去預算無法負擔，未來依舊能展開快速改良並升級系統，從而在防空系統與其他技術上趕上甚至領先美國的對手。