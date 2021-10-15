財政部公股事業機構捐款2250萬元 協助高雄市城中城大樓大火賑災事宜 14:252021/10/15 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市城中城大樓10月14日發生大火，財政部率各公股事業捐助新臺幣2250萬元，提供受災戶及罹難者慰問金，或協助傷患後續醫療等相關費用。 財政部表示，高雄市鹽埕區城中城大樓發生嚴重火災意外，造成傷亡，財政部及各公股事業機構同表哀悼與關切，為踐行企業社會責任，提供受災戶及罹難者慰問金，或協助傷患後續醫療等相關費用，財政部所屬公股事業機構聯合籌措2250萬元，將全數捐入高雄市政府社會局社會救助金專戶運用。 高雄城中城大火 民進黨團捐贈100萬慰問金 高雄城中城大火 民進黨捐100萬協助災後所需 #聯合 #財政部 #城中城 #公股事業機構 #受災戶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 城中城大火 高市府一級機關首長捐出1月薪資 13:092021/10/15 政治 高雄城中城大火 美議員表達哀悼為傷患祈福 06:102021/10/15 國際 城中城媲美殭屍場景 社工訪視遇鬼 老人半夜搥牆為趕走「她」 00:032021/10/15 社會 高雄城中城大火 侯友宜捐出一個月所得拋磚引玉 11:282021/10/15 政治 高雄大火蘇貞昌捐一個月所得 指示內政部確實調查火災肇因 13:072021/10/15 政治 消防員搜救城中城見揪心畫面 罹難者滿臉恐懼背坐門等到死 10:022021/10/15 社會 高雄城中城大火引發中市議員重視 要求都發局提出專案報告 12:032021/10/15 生活 城中城大火46死 21具遺體尚未指認 1具「碳化」難辨識 10:242021/10/15 社會 城中城大火奪46命 高雄巿議會默哀30秒 09:302021/10/15 政治 高雄城中城大火46人喪命 陳水扁在臉書寫下這個字 11:412021/10/15 政治 城中城大火釀重大死傷 蔡總統首度發表談話：儘快釐清災害原因 10:392021/10/15 政治 財經熱門新聞 台積電確定赴日 高雄被忘了？他爆1關鍵：企業出走不意外 - 財經 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 這波殺到地板 中鋼反彈要逃命？專家1句驚人分析：散戶不痛了 - 財經 無痛存退休金》只領勞保、勞退不敢退休？一步驟教你保本700萬 - 財經 美若支持台獨 就準備打仗吧 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。