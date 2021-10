美國富豪杜斯特(Robert Durst)於2000年殺害摯友柏曼,今天被判處無期徒刑,不得假釋。他還涉嫌殺害妻子和鄰居,過去數十年幾乎都能逃過法律制裁,如今總算得到懲罰。

路透社報導,現年78歲的杜斯特身體孱弱,他穿著洛杉磯監獄囚服出席審訊,蓬頭垢面,看似沮喪地癱坐在輪椅上。

杜斯特2015年曾在HBO電視紀錄片「黑色豪門疑案」(The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst)中自信滿滿地挑釁電影製作人。拍攝結束後,杜斯特去上洗手間,他忘記身上麥克風沒關,自言自語道:「我到底幹了什麼好事?當然是把他們都殺了。」

杜斯特的祖父在紐約創辦了一家高級房地產企業。他的妻子麥考馬克(Kathleen McCormack)1982年在紐約離奇失蹤,他長久以來一直被列為嫌疑人,卻從未因此被起訴。

柏曼(Susan Berman)的家屬今天在審訊中請求杜斯特透露他藏匿妻子遺體的地點,稱這也許能讓他得到一些救贖的機會。

柏曼的表親大衛(David Berman)說:「他應該讓我們知道凱西(麥考馬克)的遺體在哪,好讓她的家人能得到些許解脫。」

庭審證據顯示,柏曼生前曾在麥考馬克失蹤案中提供杜斯特不在場的偽證,柏曼的家屬今天代她表達悔意。檢察官指稱杜斯特害怕柏曼會向當局告發,因此一不做二不休,將當時55歲的柏曼滅口。

陪審團上月裁定,杜斯特在柏曼位於比佛利山(Beverly Hills)的住家朝她後腦開槍有罪。此外,陪審團也裁定杜斯特埋伏並殺害證人的特殊情況有罪,這項罪名可被判處強制終身監禁,不得假釋。

負責宣判的高等法院法官溫丹(Mark Windham)另以「壓倒性的有罪證據」已經過反覆驗證為由,駁回重新審判的辯護請求。

杜斯特目前僅因在加州殺害柏曼而受審,但檢方聲稱他一共殺害3人,包括麥考馬克、柏曼,以及他在德州的鄰居布萊克(Morris Black)。布萊克2001年在杜斯特逍遙法外期間發現他的真實身分,慘遭滅口。

杜斯特先前坦承肢解布萊克的遺體,但辯稱是出於自衛才殺死對方,獲判無罪。(譯者:李佩珊/核稿:曾依璇)1101015