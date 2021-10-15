美國富豪杜斯特（Robert Durst）於2000年殺害摯友柏曼，今天被判處無期徒刑，不得假釋。他還涉嫌殺害妻子和鄰居，過去數十年幾乎都能逃過法律制裁，如今總算得到懲罰。

路透社報導，現年78歲的杜斯特身體孱弱，他穿著洛杉磯監獄囚服出席審訊，蓬頭垢面，看似沮喪地癱坐在輪椅上。

杜斯特2015年曾在HBO電視紀錄片「黑色豪門疑案」（The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst）中自信滿滿地挑釁電影製作人。拍攝結束後，杜斯特去上洗手間，他忘記身上麥克風沒關，自言自語道：「我到底幹了什麼好事？當然是把他們都殺了。」

杜斯特的祖父在紐約創辦了一家高級房地產企業。他的妻子麥考馬克（Kathleen McCormack）1982年在紐約離奇失蹤，他長久以來一直被列為嫌疑人，卻從未因此被起訴。

柏曼（Susan Berman）的家屬今天在審訊中請求杜斯特透露他藏匿妻子遺體的地點，稱這也許能讓他得到一些救贖的機會。

柏曼的表親大衛（David Berman）說：「他應該讓我們知道凱西（麥考馬克）的遺體在哪，好讓她的家人能得到些許解脫。」

庭審證據顯示，柏曼生前曾在麥考馬克失蹤案中提供杜斯特不在場的偽證，柏曼的家屬今天代她表達悔意。檢察官指稱杜斯特害怕柏曼會向當局告發，因此一不做二不休，將當時55歲的柏曼滅口。

陪審團上月裁定，杜斯特在柏曼位於比佛利山（Beverly Hills）的住家朝她後腦開槍有罪。此外，陪審團也裁定杜斯特埋伏並殺害證人的特殊情況有罪，這項罪名可被判處強制終身監禁，不得假釋。

負責宣判的高等法院法官溫丹（Mark Windham）另以「壓倒性的有罪證據」已經過反覆驗證為由，駁回重新審判的辯護請求。

杜斯特目前僅因在加州殺害柏曼而受審，但檢方聲稱他一共殺害3人，包括麥考馬克、柏曼，以及他在德州的鄰居布萊克（Morris Black）。布萊克2001年在杜斯特逍遙法外期間發現他的真實身分，慘遭滅口。

杜斯特先前坦承肢解布萊克的遺體，但辯稱是出於自衛才殺死對方，獲判無罪。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1101015