中央流行疫情指揮中心今天公布從7月2日至10月15日公布共有510例境外移入，其中有突破性感染有145例占比28.4％，接種疫苗廠牌最多為BNT疫苗占52例、AZ疫苗占33例、科興疫苗20例、嬌生疫苗11例、莫德納疫苗10例、國藥疫苗也有9例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，此數據不能代表疫苗保護力，雖然有少數突破性感染，但接種疫苗仍會降低感染與重症死亡風險。

據統計指出，本周基因序定有3例為Delta，分別來自美國及新加坡，其中有2位完整接種BNT疫苗、為突破性感染，而我國目前共要出171例Delta病毒。

羅一鈞指出，雖然每天都有境外移入個案，但病毒量偏低、CT值偏高，推測可能和與國際疫情趨緩有關聯，也有可能是已確診過、或確診已久等復陽情況。

羅一鈞提及，今天4例境外移入皆是突破性感染，包括2例為科興疫苗、1例為莫德納疫苗、1例為嬌生疫苗，確診CT值介於31至35之間，其中後3位在檢疫期滿採檢確診。