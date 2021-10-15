民眾體驗數位花箋大頭貼體驗。(國圖提供／李侑珊台北傳真)

中國古代天文星占書集大成之作《天元玉曆祥異賦》。(國圖提供／李侑珊台北傳真)

為推廣閱讀與引領大眾認識傳統文化美學，國家圖書館自即日起至12月1日舉辦「玩．美生活」傳統文化美學古籍文獻展，展出逾60種宋、元、明、清等歷代具有代表性的藝術類珍貴古籍與文物精品，分享精緻的文化盛宴。

有感疫情導致社會不安，為安撫人心，國圖特別選在10月金秋時節，推畫「『玩．美生活』傳統文化美學古籍文獻展」，精選館藏宋、元、明、清等歷代具有代表性的藝術類珍貴古籍與文物精品逾60種，分類引薦大眾，一睹珍貴的古籍風采，希冀引燃社會大眾親近古籍之熱情，分享精緻的文化盛宴。同時並配合展覽主題，舉辦線上主題猜謎遊戲以及書箋製作體驗活動。

國圖館長曾淑賢表示，本次展覽活動，配合今年秋季閱讀講座主題「傳統文化美學」，以強調生活藝術的四大關鍵「閒、情、雅、趣」作為展覽主軸。而在展場設計與氛圍營造上，宛如古人生活園居再現，特別設置「古人品茶情境區」，擺放仿宋的家具布置，藉以體現風靡宋代休閒文化的品茗時尚潮流，營造宋人精緻生活中茶宴文化之氛圍外，更設計一款線上「宋人茶宴體驗猜謎遊戲」，提供參觀民眾親身嘗試，寓教於樂。

國圖提到，本次展覽特別自館藏的珍貴古籍文獻中精選展出，諸如明代萬曆年間雕印的墨譜《程氏墨苑》、中國古代天文星占書集大成之作《天元玉曆祥異賦》、古代神話傳說最豐富的一本奇書《山海經》、刊刻於宋嘉定六年的國寶級善本《註東坡先生詩》、唐朝隱士陸羽所撰的茶學著作《茶經》、宋代著名女詞人李淸照之父—北宋文學家李格非所撰地理典籍《洛陽名園記》、明代戲曲專家高濂的養生專著《雅尚齋遵生八牋》等，皆為平日難得一見的珍本，歡迎民眾把握機會，親自前往欣賞古籍之美。