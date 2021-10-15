台中市積極推動小黃公車，今年新增7條，市長盧秀燕15日出席啟用典禮。（陳淑娥攝）

台中市積極推動小黃公車，原路線一共8條，原本海線沒有路線，今年新增7條，其中5條在海線，15日舉行啟用典禮。市長盧秀燕表示，市府利用計程車當作公車，服務遍佈山、海、屯區等14個行政區，以預約方式提供免費搭乘，服務高齡者或行動不便者。

交通局15日在清水運一運動公園前舉辦「小黃公車增七線 海山交通GO方便」記者會。盧秀燕指出，小黃公車上路以來受到市民歡迎，15路線服務遍布山、海、屯區，行經豐原、東勢、新社、太平、霧峰、烏日、和平、潭子、神岡、龍井、沙鹿、清水、大甲與大安等14個行政區103里，不斷擴大使用率，以預約方式免費提供民眾搭達，感謝公路總局補助85％經費，讓小黃公車順利推動。

台中市議會議長張清照說，海線地區公車出入比較不方便，他向市府爭取黃13路與黃14路小黃公車，也感謝市府協助，讓鄉親出入比較方便。

交通部公路總局局長許鉦漳指出，盧市長、張議長、所有議員、交通局支持幸福巴士的方案，才促成15條小黃公車路線順利推動，公路總局也很打拚，所有經費補助85％，偏鄉行的正義一起共同努力，讓大家都能一起幸福，想去哪裡就去哪裡。

交通局長葉昭甫說明，去年台中市小黃公車共有8條路線，包括黃1路豐原球場線、黃2路東勢埤頭里線、黃3路新社新五村線、黃4路豐原朴子線、黃5路黃竹線、黃6路桐林線、黃7路舊正象鼻線、黃8路喀哩線，行駛於豐原、東勢、太平與霧峰地區。今年新增7條小黃公車路線，包括黃9路新社白毛台線、黃10路潭子大富線、黃11路麗水龍津線、黃12路大甲大安線、黃13路客庄菁埔線、黃14路清水塭仔寮線、黃15路沙鹿水裡社線，將小黃公車推進至海線地區，並進一步加強新社、和平、潭子與神岡公共運輸，自7月20日起以預約方式提供服務，並提供民眾免費搭乘。

交通局提到，今年於海線地區共新闢5條小黃公路線，其中清水區包括黃13路客庄菁埔線、黃14路清水塭仔寮線，黃13路客庄菁埔線自清水大缺行駛至清水市區，途中經過的重要地點有台中港車站、海風里、三元宮、南清宮、清水市區，而黃14路清水塭仔寮線自清水區裕嘉里行駛至清水市區，途中經過的重要地點有清海國中、大秀國小、清水市區。

交通局表示，黃13路與黃14路小黃公車主要方便民眾直接搭乘小黃公車至清水市區採買生鮮食品或其他生活用品、洽公，或於清水市區轉乘公車往大甲、沙鹿、台中，不用再搭乘公車還要提著大包小包的蔬果肉品或其他東西轉乘公共運輸。另外，黃14路小黃公車也有行經清海國中、大秀國小，交通局於也特別依學生上下學時間來規劃班次時間，方便學生搭乘小黃公車上下學。

交通局提醒，小黃公車有固定發車時間，但因計程車只能載運3到4人，乘客務必前一天「電話預約」，也會視乘車需求調派，照顧市民交通需求，更多詳請可參考交通局網頁(https：／／is.gd／CLgGCQ )。