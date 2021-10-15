高雄市鹽埕區「城中城大樓」昨天（14）凌晨發生大火，目前已造成46死、41傷，危老都更議題成關注焦點。台北市議員張斯綱指出，都更是近20年來中央與地方政府共同努力的目標，但因程序複雜又冗長，很多老舊房舍根本等不及，目前全國老舊房屋數都更核准數以台北市的560件居冠、新北市357件居次，各縣市的數字都代表著背後的隱憂。

張斯綱昨日在臉書發文表示，近20年來，都更一直是中央政府以及各縣市共同努力推動的目標，但由於都更程序複雜、行政程序冗長，許多有急迫性的老舊房舍根本等不了那麼久，因此有了「危老重建」的新辦法，希望加速危險或老舊的大樓推動重建更新。

張斯綱指出，全國老舊房屋數量最多的地方就是台北市，接著依序為新北市、高雄市。距危老重建辦法公布已逾4年，根據內政部營建署統計至今年9月底，全國危老重建總共核准了1783件，其中直轄市內，台北市560件、新北市357件、台中市303件、台南市161件、高雄市101件、桃園市82件。

針對上述數字，張斯綱強調，雖然其數量已超過以往20年都更的總和，但從這次高雄老舊大樓火災的悲劇發生，顯見還有很多需要都更或危老重建的地方，而且是十分急迫的，特別是長年缺乏維護的大樓，更需要政府的關注。張呼籲，中央和地方政府須更重視並積極地推動危老建築重建，方能將老舊房屋背後所潛藏的危機解除，讓悲劇不再發生。