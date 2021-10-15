37歲郭碧婷去年10月和「龍五」向華強長子向佐生下一女「小奶皇」，如今女兒剛滿一歲，向佐今(15日)在微博分享跟郭碧婷閃照，更曖昧摟太太的肚子說：「我們期待下一個寶寶」，疑似「官宣」懷了二胎。而郭碧婷首次生女時，向太陳嵐便大手筆送上北京和台北兩戶豪宅和林口的兩塊地，若真迎來第二個金孫會送什麼大禮也引發網友討論。

郭碧婷和向佐當年參加陸綜《最美的時光》傳出交往，2019年兩家人到義大利舉行奢華婚禮，蕭敬騰也受邀擔任婚禮歌手，而郭碧婷就此成為「香港最狂豪門」、身家千億的向家媳婦，去年10月1日兩人生下女兒小奶皇（Cora），真實姓名為向芷，向華強與向太夫妻為了迎接孫女誕生，一個月前就到台北接受隔離，向太更透露與郭碧婷說好，未來會生3個孫子孫女。

郭碧婷和向佐去年10月生下一女，向佐今曬出摟太太肚子照片，疑似宣告懷二胎。（圖／翻攝自向佐JackyHeung微博）

郭碧婷生女後，一度有傳言指向太對孫女的到來不太滿意，但向太不久便發文親自駁斥謠言，更開箱在北京、台北兩地豪宅大禮，各價值6億，喊話：「拿衣服就可入住」，向太更說本來是想建別墅給兒子和兒媳，但建造時間要花3年，便決定先買兩戶豪宅並加上林口的兩塊地當作獎勵，而從開箱照中可見北京的豪宅寬敞奢華，台北的豪宅更是在101旁，採光充足，落地窗望出去就是台北101美景，還有空中泳池，可見她疼郭碧婷不手軟的心意。

向太先前獎勵郭碧婷，送上北京、台北兩戶豪宅。（圖／翻攝自向佐JackyHeung微博）

今向佐曬出和郭碧婷穿著黑白情侶裝的美照，標註太太帳號並寫下：「感覺老婆生完之後更美、偉大的媽媽、我們期待下一個寶寶」，似乎暗示已經開始期待二胎，引來網友熱烈回應，有人獻上恭喜，也有人酸是豪門生子工具，引來粉絲緩頰回：「郭碧婷老粉表示她和向佐沒在一起的時候，就說過喜歡小動物，也很喜歡小孩，希望能多生一個」、「人家有愛有錢，過得很好，為什麼不能分享想生二胎的心情呢？我覺得大家不要管的太寬了」。