海巡署上校醉搭小黃鬧事 譙員警「厲害個x」

北市陳姓運將14日晚，載到喝得爛醉的海巡署黃姓上校，黃先說自己要到景美，但抵達後又說很累想先在車上睡一下，運將無奈只好將他載至景美派出所，員警查看時，黃不斷罵警「厲害個x！」大吵大鬧最後遭警制伏，將他依妨害公務罪送辦。

海巡署證實黃男身分，表示47歲黃姓上校，現為中部分署第三岸巡大隊隊長，當天他休假，到台北與友人餐敘、飲酒，雖非執勤時間，但脫序行為已損害公署形象，已將他改調非主管職務，另進行後續議處。

14日晚間10時許，陳姓司機將計程車開至景美派出所前求助，表示車內有乘客發酒瘋，上車說要到景美卻不說地址，他繞了半天，乘客突然說要睡車上，無奈之餘只好請警察幫忙。

警方在車內叫醒黃姓上校，對方卻十分不奈，不斷對警方咆哮，甚至用手撥開警方的蒐證器材，因行徑失控，警方最後決定給予保護管束，將他壓制帶回警局。

黃男稍事休息後逐漸清醒，對失態行為感到懊悔，經酒測後酒測值為1.0，警方也查知他是海巡署上校，除通知岸巡大隊外，另依妨害公務罪將他法辦。

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