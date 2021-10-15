台北市北投士林科技園區T17、18市有土地50年設定地上權案，決標權利金44億，藍綠議員15日質疑，T18面積與世貿3館差不多，但決標金額竟差了20倍，抨擊市長柯文哲賤租土地，另T17、T18僅採價格標，投標廠商不用提出投資計畫書，恐怕讓美河市案重演。北市地政局對此回應，士北地上權利金沒有偏低。

地政局今赴議會民政委員會工作報告，國民黨議員游淑慧指出，國產署標租世貿3館地上權案，土地面積與T18幾乎一樣，但T18有4000多坪的底價權利金僅14億，連世貿3館的10分之1都不到，世貿3館決標金額300多億元，與T18決標金僅16億差了20倍。

游淑慧痛批，T17、18面積加起來有1萬坪，決標金額才44億，底價那麼低，市府毫無把關就賤賣土地，士北科早期多是農業區，市府徵收民間土地規畫從內科、南軟到士北科發展科技走廊，但T17、18在招商時，業者卻不用提交投資計畫書，只用價格決標，得標廠商未來變成想做什麼都可以，成為內湖5期科技專區翻版，蓋了滿滿豪宅根本沒辦法拆掉。

民進黨議員張茂楠表示，市府冠冕堂皇說要推動士北科技園區，但卻沒有要求得標廠商提交計畫，恐怕重演美河市案，徵收民地後規畫公園預定地，最後卻蓋成住宅大樓。最後委員會決議，要求地政局針對北投士林科技園區專案報告。

對此，地政局長張治祥回應，信義計畫區是開發超過20年的成熟地段，土地公告現值與士北科就差了7倍，士北科底價占市價20％，並沒有比較低。

張治祥說，一開始市府有主導T17、18方向，但產業變化非常快，經與業界和潛在投資人討論徵詢後，改以純價格標，但必須符合資通訊、生技及新興科技等科技產業專用區使用項目使用，不能蓋豪宅。