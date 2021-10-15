由於供應鏈斷鏈問題未解，以及中國大陸經濟成長趨緩，鑒於電子零組件以及汽車輸出其它亞洲國家的高峰期已過，15日，日本宣布將下修出口預估值。同時，這也是7個月以來，日本首次看衰未來的出口項目。

不過，日本政府仍然維持整體經濟成長評估，但復甦步伐會較緩慢。因為月前緊急狀態解除後，日本商業活動陸續恢復，服務產業的個人支出已有增加跡象。

對於未來，日本政府認為供應鏈青黃不接的破壞性，更勝於新冠病毒帶來的危害。9月時，日本政府就是因為東南亞汽車供應鏈遭受病毒影響，才調降自己未來產出規模。

日本官員透露，因為現在供應鏈失調問題已延燒到出口，不得不下修出口預測值。

其它一些經濟指標，像是日企資本支出、獲利水準以及人力市場等，日本政府都維持目前看法沒變。至於政府的公共投資方面，因營建訂單減少而向下調整。

日本新首相岸田文雄所率領的執政黨，可望在31日大選中贏得多數席次。屆時，新政府也可能再推出高達數十兆日圓的景氣刺激計畫，藉此也希望日本經濟能早日脫離新冠病毒的魔掌。