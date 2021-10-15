市場越來越看好美國監管機關即將開放比特幣ETF基金交易，周五比特幣價格漲至近6萬美元，創下6個月來新高，並持續逼近今年4月創下的歷史高點。

全球市值最大的加密貨幣比特幣價格目前上漲近4%，報59,664美元，創下4月中旬來新高。

今年以來，比特幣價格已經翻漲1倍，10月以來更是加速走高，目前正逐漸逼近4月創下的歷史高點64,895美元。

彭博社周四報導，消息人士透露美國證券交易委員會（SEC）準備在下周讓美國第一支比特幣期貨ETF開始交易。

亞洲加密貨幣交易所AAX研究和策略部門主管Ben Caselin表示，比特幣並非隨意就漲破了5.9萬美元大關，事實上長期投資人已經積累了一段時間，「市場普遍預期第四季比特幣ETF將在美國取得重大進展」。

美國證券交易委員會的投資人推廣教育處發布一條推文引起幣圈高度關注，亦為周五的比特幣行情帶來激勵。該推文寫道：「在投資持有比特幣期貨合約的基金之前，請務必仔細權衡可能的風險和利弊。」

加密貨幣投資人正引頸等待美國批准第一支比特幣ETF的消息，近幾個月來比特幣價格反彈即反映這個期待，投資人認為比特幣ETF基金開賣將有助於該加密貨幣打入主流圈。包括VanEck Bitcoin Trust、ProShares、Invesco、Valkyrie和Galaxy Digital Funds等基金管理公司都已經申請在美國推出比特幣ETF。加拿大和歐洲今年則已經推出加密貨幣ETF。

美國證券交易委員會尚未回應媒體的置評請求。