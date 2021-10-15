城中城惡火奪走46條人命 黃偉哲宣布捐出1個月所得 15:202021/10/15 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市城中城大火奪走46條人命，震驚各界，台南市長黃偉哲宣布將捐出1個月所得。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市城中城大火奪走46條人命，震驚各界，台南市長黃偉哲宣布將捐出1個月所得，盼替罹難者及家屬盡一份心力，也願意盡力協助高雄處理相關後續事宜。 台南和高雄向來擁有深厚「兄弟縣市」情誼，黃偉哲表示，除自己捐錢協助高雄市外，台南市府團隊也會持續強化消防安檢，並針對複合式大樓全面健檢。 危樓改建兩度破局 官員消極奪命 高雄城中城大火 正副總統各捐一個月所得 #城中城 #黃偉哲 #台南 #高雄 #消防安檢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄城中城46死多嗆傷致命 醫：幸運獲救者要注意3狀況 08:182021/10/15 生活 高雄城中城大火死傷慘重 張麗善強化雲林建築公安檢查 12:272021/10/15 社會 台南老舊大樓沒管委會 黃偉哲： 公權力輔導成立 13:002021/10/15 政治 城中城惡火燒出公安危機 新北7棟逾30年住商大樓列輔導標的 14:372021/10/15 生活 台南5棟複合式商辦大樓消防安檢不及格 黃偉哲：開罰到改善為止 13:282021/10/15 社會 藍委為城中城往生者默哀30秒 送蘇貞昌牙刷諷他最愛跟人吵架 10:582021/10/15 政治 員工是城中城惡火受災戶 議員曝老闆一暖舉感動網友 08:092021/10/15 政治 高雄城中城大火 民進黨捐100萬協助災後所需 11:182021/10/15 政治 消防員搜救城中城見揪心畫面 罹難者滿臉恐懼背坐門等到死 10:022021/10/15 社會 類城中城危樓 新北7棟 桃園15處 04:102021/10/15 焦點要聞 城中城大火46死 21具遺體尚未指認 1具「碳化」難辨識 10:242021/10/15 社會 政治熱門新聞 黃暐瀚問若被柯P罵「袂見笑」會受不了嗎 王世堅居然回3字 - 政治 影／北市明後天開放預約莫德納第2劑 詳情曝光 - 政治 看完蔡英文最新民調 黃暐瀚認同沈富雄這句話 - 政治 陳柏惟罷免案在地人看法變了？他吃了一驚：很可怕 - 政治 陳其邁昔嗆胡志強任內大火死9人應下台 馬英九說話了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。