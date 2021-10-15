高雄市城中城大火奪走46條人命，震驚各界，台南市長黃偉哲宣布將捐出1個月所得，盼替罹難者及家屬盡一份心力，也願意盡力協助高雄處理相關後續事宜。

台南和高雄向來擁有深厚「兄弟縣市」情誼，黃偉哲表示，除自己捐錢協助高雄市外，台南市府團隊也會持續強化消防安檢，並針對複合式大樓全面健檢。