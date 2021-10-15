「城中城」大火有陸配死亡 指揮中心：可和陸委會協助女兒來台奔喪 14:402021/10/15 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄城中城大火有陸配死亡，莊人祥表示，可以和陸委會協助這個個案。(指揮中心提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄「城中城」昨清晨出現大火，造成46人身亡。《央視新聞》微博今指出，死亡者當中包含一名多年前嫁到台灣的陸籍配偶。對於陸配前段婚姻的女兒是否可來台奔喪，中央流行疫情指揮中心表示，可以和陸委會討論協助。 今日有媒體詢問指揮中心，「城中城」死者中包含一名大陸配偶，該陸配前段婚姻有過女兒，目前人在大陸，因防疫規定無法來台，是否可破例協助奔喪？指揮中心發言人莊人祥表示，可以和陸委會協助這個個案。 技師現勘「城中城」後曝現況 工務局：不要靠近大樓 城中城大火疑人禍害46死 檢察官赴火場勘驗 #陸配 #城中城 #高雄大火 #指揮中心 #陸委會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 城中城大火關鍵情侶移送憂安危 6武裝特勤警全程戒護 12:282021/10/15 社會 高雄國民黨團為城中城大火默哀1分鐘 怒問：陳其邁要如何負責？ 11:222021/10/15 政治 城中城大火受困 老翁苦撐八小時 母女躲陽台喊破嗓同獲救 08:352021/10/15 社會 城中城大火46死 21具遺體尚未指認 1具「碳化」難辨識 10:242021/10/15 社會 茶具行情侶列嫌疑人 黃女供詞反覆：大火與我無關 09:392021/10/15 社會 高雄城中城大火 美議員表達哀悼為傷患祈福 06:102021/10/15 國際 高雄大火蘇貞昌捐一個月所得 指示內政部確實調查火災肇因 13:072021/10/15 政治 城中城大火奪46命 高雄巿議會默哀30秒 09:302021/10/15 政治 消防員搜救城中城見揪心畫面 罹難者滿臉恐懼背坐門等到死 10:022021/10/15 社會 城中城大火釀重大死傷 蔡總統首度發表談話：儘快釐清災害原因 10:392021/10/15 政治 高雄城中城大火 侯友宜捐出一個月所得拋磚引玉 11:282021/10/15 政治 生活熱門新聞 近3月境外移入510例 145人突破性感染 這廠牌最多 - 生活 不是雞蛋！膽固醇飆高3大隱藏地雷 第一名竟是它 - 生活 直播》連4天＋0 莫德納第二劑擴大開打 侯友宜最新說明 - 生活 你累了嗎？雙北疫苗誤植540筆 一醫院近500筆 - 生活 城中城惡火46死 火災前詭異內部照片曝光！網看傻：太可怕了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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