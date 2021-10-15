高雄「城中城」昨清晨出現大火，造成46人身亡。《央視新聞》微博今指出，死亡者當中包含一名多年前嫁到台灣的陸籍配偶。對於陸配前段婚姻的女兒是否可來台奔喪，中央流行疫情指揮中心表示，可以和陸委會討論協助。

今日有媒體詢問指揮中心，「城中城」死者中包含一名大陸配偶，該陸配前段婚姻有過女兒，目前人在大陸，因防疫規定無法來台，是否可破例協助奔喪？指揮中心發言人莊人祥表示，可以和陸委會協助這個個案。