高雄市城中城大樓昨日凌晨發生火災，釀成至少46死41傷，成為近26年最嚴重死傷火警意外，老舊公寓大樓管理問題備受外界矚目。對此，內政部長徐國勇今日在立法院受訪表示，目前全台有7、8千戶不適用1995年施行的《公寓大廈管理條例》，無法強制規定要成立管理委員會，未來將透過地方政府輔導及中央修法，已促成公寓大樓成立管委會。同時，內政部將針對複合式大樓提出修法，強化公共安全管理。

依據1995年實施的《公寓大廈管理條例》，當時該法並未溯及既往，未強制規定早期興建的大樓需成立管理委員會，而是規定由各地方政府分期、分區、分類做相關管理輔導。

徐國勇表示，高雄城中城大樓沒有設置管委會，且年久失修，中間層商場沒落無人管理，且商場媒人營業不需要進行公安申報，加上大樓樓高未達16層、並非純粹集合式住宅等因素，導致不用申報。

徐國勇強調，政府並非有法不管，而是當時立法規定用輔導，且不溯及既往，無法強制規定，相關漏洞他將要求消防署、營建署和相關單位，跨部會一起集合起來研議改善措施，讓消防安全措施更精進。

徐國勇提到，目前六都共有18000多戶不適用《公寓大廈管理條例》，經過各縣市積極輔導，有相當成效，例如台南市將近6成5已接受輔導成立管委會，比例全國最高，全台目前大概仍有7、8千戶還未成立管委會。

有關修法方向，徐國勇說，未來將規定1995年以前興建的住商混合大樓，必須做相關公安申報；針對商場產權複雜部分，所有權人可能不願意成立管委會，也將透過修法方式來解決。