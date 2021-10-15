為振興疫後觀光、推廣桃園特色景點與深度旅遊體驗，桃園市觀光旅遊局推出「桃園金牌好遊，免費遊程送你玩」遊程徵選活動，民眾於15日起至月底可上網票選最愛遊程，每人每天有1次投票機會還可抽獎，獲選的5條遊程將各獲10萬元補助，讓中獎民眾免費參加。

觀旅局說，這次有3大主題進行遊程徵選，包括青春品味、樂活慢遊、親子同遊，共有46家旅行業者、114條遊程參選，旅行業者相當踴躍參與，設計出許多富有特色的遊程。

10月6日邀請到資深旅遊節目主持人、金鐘獎行腳節目主持人、旅遊作家等旅遊專家擔任評審，為民眾遴選最具創意，且適合推薦親友參加的桃園優質遊程。

其中青春品味遊程票選活動參選的30條遊程，有別於一般團體行程，觀旅局表示，這30條遊程規畫得相當有創意，更有考量到時下年輕人喜愛拍照、手作及追求獨特的特質，遊程設計富有巧思。

30條遊程中有各式各樣不同類型的路線，包括森林瑜伽、青春復古味、花藝文創、戀愛巴士、網紅美拍等，歡迎民眾踴躍參與投票，參與投票的民眾還能抽獎，被票選為前5名的遊程可獲得「桃園金牌好遊」殊榮，而中獎民眾則可以免費參加獲選遊程，深度認識桃園觀光特色。