台灣本土鮮乳領導品牌林鳳營，多年來以「高品質、濃純香」為使命為廣大消費者帶來高品質鮮乳，今日林鳳營宣布國民女神賈永婕成為品牌新年度代言人。

賈永婕近年積極投身社會回饋，凡事親力親為、遇到困難仍堅持不懈的形象深植人心，她超強的行動力歸功於她「因為在乎，所以堅持做到最好」的處事態度，與林鳳營20多年來堅持帶給民眾最高品質鮮乳的品牌價值不謀而合，經過親身見證林鳳營高品質的理念與行動力，最終促成年度代言合作。在林鳳營全新廣告中，賈永婕親曝選購鮮乳堅持只要高品質與濃純香，充分展現對林鳳營鮮乳的喜愛與信心。

「國民女神、三鐵辣媽、能幹的老闆娘」是賈永婕的代名詞，身兼多職的她，每次出現在螢光幕前總是使命必達、彷彿有用不完的精力，超強行動力及韌性源於她的在乎哲學：將在乎的事做到最好且堅持到底，並為她的孩子樹立榜樣。

賈永婕表示：「凡是我下定決心的事，我就會拼盡全力、做到最好，即便受挫也不輕易被打倒。」這般堅定精神正如同林鳳營的品牌理念，20多年來林鳳營為消費者帶來高品質且濃純香的初衷始終不變，因為在乎品質，所以堅持把關鮮乳的最高標準。

此外，林鳳營領先業界通過國際認證及建置產銷透明機制，這份認真與堅持讓賈永婕深受感動，從林鳳營的精神中讓她看見為在乎的人、事、物拚盡全力的自己。

首度代言鮮乳品牌的賈永婕，在真正鬆口答應代言前，事先做足了不少功課，除了認同林鳳營的品牌精神外，更以精明消費者及媽媽身份嚴格把關林鳳營的高品質。

林鳳營鮮乳是亞洲第一瓶取得國際SQF最高等級驗證鮮乳，更是台灣唯一連續六年獲得國際SQF認證的鮮乳品牌，除了榮獲國際認證外，林鳳營更有「透明鮮乳」的美譽，領先業界推出QR code產銷透明履歷，讓民眾一掃碼即可溯源並了解生產過程，全程公開透明，讓消費者飲用更安心。