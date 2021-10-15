中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內無新增本土病例，新北市連續4天零確診。第二劑莫德納疫苗即將擴大施打，市長侯友宜表示，這段時間新北市個案目前仍然穩定控制中，採取逐漸放寬方向，但要回到正常生活，還是需要努力提升疫苗接種率，盼年底前民眾第2劑疫苗覆蓋率可達6成。下午三點侯友宜將有最新說明。

新北連4天＋0，莫德納第二劑擴大開打，侯友宜最新說明。

侯友宜指出，今日新增0例確診，居家列管數為52人，本日有5人可解隔離，仍舊鼓勵疫苗前往接種疫苗，提高疫苗覆蓋率，明後天就是假日，希望市民朋友還是遵照防疫規定，一步一腳印把疫情守住，我們大家一起努力。

針對高雄城中城大樓大火，侯友宜指出，新北長年有公安小組，每一到兩個禮拜都會開會處理公安問題，針對公安、消安，都會照正常狀況稽查，如果真的沒有做好，像違反公安的柵欄，該拆除就拆除，會一併要求嚴格落實公安檢查，一起全力以赴，守住新北市的公安。

侯友宜說，年底看到中央疫苗會陸續進來，第二劑接種希望現在快速提升，年底台灣可拚到第2劑疫苗覆蓋率達5、6成以上，且保持良好防疫習慣戴口罩，生活就能放寬到安全新型態模式，也希望收到接種簡訊的民眾可以快去打疫苗，提升保護力，早日回到安全生活。