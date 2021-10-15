在幾天前田徑圈發生了一件大悲劇，年僅25歲的肯亞女子長跑好手蒂羅普(Agnes Tirop)被發現死於家中，肯亞警方透露蒂羅普的腹部、頸部有被刺傷痕跡，基本上是屬於他殺，而且兇手疑是她的丈夫羅蒂奇(Emmanuel Rotich)，至於原因如何還無人知道，Tirop在今年9月12日才剛創下10公里公路賽世界紀錄，跑出30分01秒。

對此肯亞田徑組織發出聲明說：「世界10000公尺銅牌得主蒂羅普英年早逝，肯亞田徑隊對這消息感到極其不安。」「我們仍在努力找出有關她去世更多細節。由於她在賽道上引人注目的表現，肯亞失去一顆寶石，她是國際舞台上冒起最快田徑巨星之一。」

此外肯亞總統肯雅塔(Uhuru Kenyatta)也發出一份聲明表示敬意：「我們失去一位年輕而有前途的運動員，她在25歲時為我們國家帶來這麼多，透過她在全球田徑舞台上的功績獲得榮耀，包括在今年2020東京奧運會上，她是肯亞代表隊的一員。」而肯尼亞田徑協會希望「在這個困難時期為她的家人和朋友提供力量」。

蒂羅普主攻長跑，2015年獲得世界越野賽冠軍，2017、2019年世界田徑錦標賽奪下銅牌，也在今年東京奧運獲得女子5000公尺第四名，9月12日她在德國以30分01秒打破10公里公路賽女子紀錄，這僅僅是一個月前的事情，沒想到年紀輕輕的她在突破世界紀錄沒多久後就遭遇無法挽回的傷害，人們再也無法看到她在跑道上奔馳。

蒂羅普從2011年就開始了她的田徑生涯，並在當年世界青少年錦標賽上贏得5000公尺兩枚銅牌，2012首度為肯亞國家隊出征國際賽，在非洲越野錦標賽獲得銀牌，2012年她繼續參加世界青年田徑錦標賽，於5000公尺跑出15分36.74秒佳績奪下銅牌，之後並在世界大賽中嶄露頭角，成為世界長跑界最耀眼的一顆星。