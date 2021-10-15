桃園市長鄭文燦到桃園高中演講，與學生合影。（賴佑維攝）

桃園市長鄭文燦到桃園高中演講，與學生合影。（賴佑維攝）

桃園市長鄭文燦15日到桃園高中以「規畫未來生涯路 探索職業新面貌」為題演講，學生提問犀利，有學生詢問是否競選總統，鄭文燦回答，不要因為天邊的彩虹，踩壞腳下的玫瑰，還是要專心做好市長，相信下一步，上天會做最好的安排。

鄭文燦在演講中，細數自己擔任議員、新聞局長，還有發言人、市長等過往。學生提問，是否競選2022年總統？鄭文燦先笑說，2022年是縣市長選舉，2024年才是總統選舉。他表示，不要為了天邊的彩虹，踩壞腳下的玫瑰。他還有1年多的任期，要專心把市長，下一步相信，上天會做最好的安排。

因鄭文燦「摸頭燦笑」成為梗圖，有學生對此提問。鄭文燦當場表演「摸頭燦笑」，引起滿堂掌聲。鄭文燦說，很多年輕人都比他厲害，學習能力好，也敢創新。他稱讚，台灣讓年輕人可以發揮潛力，「雖然酸民多了點。」鄭文燦說，網路上活潑的鄉民文化是我們的特色。不像有的國家網友很容易憤怒、洗版宣洩情緒，跟台灣差很多。

有學生提問兩岸關係，鄭文燦說，民主得來不易，國家要安全，需要很多國際支持、國防力量增加，還有保護自己的決心。他說，最近總統蔡英文國慶講話，要防止民主台灣的現狀被破壞掉，他很支持。他說，政黨有一定競爭邏輯，但對外要一致，台灣要成為世界驚嘆號。

另有人詢問從政這條路，要具備什麼特質，學什麼知識？鄭文燦認為，對人要很有感覺，要了解他們心情、情緒、感受，要能夠將心比心，才適合當領導者。他說，民主制度下，每個人都可能獲得推選，但獲得人民認可，才能從政，有對人感同身受的心，還是很重要。

對於鄭文燦為什麼從政？他說，自己爸爸是基層公務員、媽媽是女工，並不是血液留著從政基因，從政也不是人生唯一的劇本，鼓勵學生要找到職業最核心的價值，不要怕學習、不要怕創新、也不要怕改變，

鄭文燦也說，政治這個領域，也是某種競技場，一定會遇到刻意的抹黑，澄清也沒辦法完全立可白，明明不是我們的責任，卻會被誤解。他說，從政要有足夠的心理素質，才能面對各種挑戰。